Țeapă uriașă cu un presupus fond de investiții. Cum a fost păcălită o româncă să-și investească banii, crezând că face profit. A pierdut o sumă cât pentru o mașină nouă

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 16:17
868 citiri
Persoană care se uită în portofel FOTO Unsplash

O femeie din Suceava, care a transferat peste 65.000 de lei, crezând că trimite banii către un fond de investiții, a aflat la finalul transferurilor că așa-numitul fond de investiții către care trimisese banii nu este autorizat.

Ea a încercat să retragă banii, însă nu a mai putut contacta pe nimeni dintre cei care o convinseseră să investească. Poliția a deschis o anchetă, după ce suceveanca a depus plângere.

Suceveanca a început să fie contactată telefonic, în luna noiembrie a anului trecut, de către o persoană care s-a recomandat ca fiind un expert financiar al unei firme care se ocupă cu fondurile de investiții.

”Prin intermediul discuției purtate, acesta a căpătat încrederea persoanei vătămate, motiv pentru care aceasta a urmat pașii propuși de presupusul expert financiar, respectiv să își creeze un cont online pe un site indicat, pentru a putea urmări investițiile și profiturile.

În perioada 11.08.2025 – 27.08.2025, persoana vătămată a efectuat mai multe transferuri în valoare totală de 66.733 lei, iar în momentul efectuării ultimului transfer, aceasta a fost avertizată de către aplicația financiară despre faptul că există posibilitatea să fie victima infracțiunii de fraudă. Abia în acel moment femeia a verificat site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, site pe care a observat faptul că societatea care s-ar fi ocupat cu fondurile de investiții nu este autorizată să presteze servicii și activități de investiții”, informează, sâmbătă, Poliția județeană Suceava.

Femeia a încercat să își retragă sumele de bani investite de pe site-ul respectiv, însă fără succes.

Ea l-a sunat apoi pe presupusul consultant financiar, însă nu a mai reușit acest lucru. În aceste condiții, vineri, 5 septembrie, a sesizat poliția, care a deschis dosar penal care vizează infracțiunea de înșelăciune.

