Fondul suveran al României, un vis îndepărtat. „Suntem nişte economii de subcontractori, depindem de Germania și Franța"

Va mai trece o lungă perioadă până la apariția unui fond suveran de investiții în țară, având în vederea problemele structurale ale României, a declarat luni, 23 septembrie, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României.

Una dintre marile dificultăți din economie apare pe fondul faptului că peste 380.000 de firme figurează astăzi ca active, dar nu depun un bilanț contabil, spune Daraban.

"Fondul suveran este o idee măreață, dar aplicabilă foarte departe de acum încolo. (...) Am fost și sunt în continuare sceptic. Doresc să avem un fond suveran, dar există această problemă, pe de o parte, a alimentării lui, care ar fi sursele. Sunt țări cu resurse naturale foarte importante care își permit alocarea unei părți din ce se scoate, prin exportul acestor resurse și, în special, hidrocarburi. Vorbim de Arabia Saudită sau de Norvegia, care își permit să alimenteze acel fond suveran. Noi, înainte de toate, avem niște probleme structurale în economie care nu sunt încă finalizate. Este un drum destul de lent, noi urmărim dinamica aceasta a economiei an de an și vă pot spune, de exemplu, că la preluarea mandatului aveam 140.000 de firme care nu depuneau bilanțul și care figurau active și în funcțiune la un organism al statului român, în speță, registru care, după cum știți, e al Ministerului Justiției - și acum sunt 383.000 după 10 ani, care figurează active și în funcțiune și care nu depun nimic la Fisc, pe de o parte. Pe de altă parte, haideți să ne uităm puțin și la structura economiei naționale - și nu e valabil doar pentru România, ci pentru toate țările foste comuniste", a menționat șeful Camerei de Comerț, la dezbaterea "Are România nevoie de un Fond Suveran?", organizată de Biroul de Europarlamentar al lui Gheorghe Piperea, împreună cu Asociația Brokerilor.

El a subliniat că ţările foste comuniste au o structură economică asemănătoare.

"Suntem nişte economii de subcontractori, care depind foarte mult de dinamica din vest. Noi trebuie să ne uităm foarte atent la Germania şi Franţa în mod special, care reprezintă, vrem, nu vrem să recunoaştem, motorul economiei româneşti, pentru că ei ne dau de lucru în mare parte, cu ghilimele, oase de ros - şi sunt exemple care vorbesc de la sine. Deci, Dacia cu Fordul angajează împreună 20.000 de oameni. În industria auto din România lucrează 208.000 de oameni, care fac diferite subansamble, piese pentru mai multe branduri auto din lume. Aceasta este o caracteristică a economiei româneşti - şi de aceea am spus că, până nu rezolvăm aceste probleme structurale, deja acest fond suveran este dincolo de linia orizontului pentru noi", a subliniat preşedintele CCIR.

De ce ar fi necesară reorganizarea administrativă a țării

De asemenea, el a făcut referire, printre altele, la necesitatea reorganizării administrative a ţării, astfel încât numărul de judeţe să se reducă la 15, de la 42 în prezent, precum şi la problema deficitului balanţei comerciale care s-ar putea adânci în acest an.

Potrivit organizatorilor, în lume există mai multe modele de Fond Suveran, dar nu există un model universal. Crearea unui Fond suveran de investiţii ("FSI") a fost agreată şi de instituţiile europene. Astfel, plecând de la rolul pe care fondurile suverane de investiţii îl au pe pieţele financiare, Comisia Europeană a propus o abordare comună a acestora la nivel european.

Uniunea Europeană încurajează utilizarea de către statele membre a instrumentelor existente, abordarea propusă de Comisie fiind agreată şi de OECD. FSI va fi un potenţial stabilizator la nivel macroeconomic şi soluţie de urgenţă în situaţia expunerii la şocuri asimetrice.

