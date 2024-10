Zhang Yiming, fondatorul ByteDance, firma mamă a TikTok, a fost desemnat pentru prima dată cea mai bogată persoană din China, cu o avere de 49,3 miliarde de dolari, conform clasamentului din 2024 al celor mai bogaţi oameni din China, publicat marţi, 29 octombrie, de revista Hurun, transmite Reuters.

În vârstă de 41 de ani, Zhang Yiming, care a demisionat din postul de director general al ByteDance în 2021, a devenit a 18-a persoană care este încoronată drept cea mai bogată persoană din China în cei 26 de ani de la debutul publicării Hurun China Rich List.

#ByteDance founder Zhang Yiming has become #China's richest man for the first time.https://t.co/pF8C2tLOQf pic.twitter.com/hcw70avr6I