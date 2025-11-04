Fondul suveran norvegian va vota împotriva pachetului salarial de un trilion de dolari pentru Elon Musk. Legăturile cu compania Tesla

Autor: Grigore Dobritoiu
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 18:20
361 citiri
Fondul suveran norvegian va vota împotriva pachetului salarial de un trilion de dolari pentru Elon Musk. Legăturile cu compania Tesla
Elon Musk FOTO X/@BlueATLGeorgia

Fondul suveran norvegian, cel mai mare din lume, a anunțat că va vota împotriva ratificării pachetului salarial propus de Tesla pentru CEO-ul său, Elon Musk, care conține acțiuni în valoare de până la 1 trilion de dolari, potrivit Reuters.

Investitorii vor decide în viitorul apropiat dacă vor aproba pachetul, acesta reprezentând cel mai mare acord de compensare pentru un CEO din istorie.

Până în prezent, fondul norvegian de investiții este cel mai mare investitor din afara Tesla care și-a exprimat intenția de vot. Al doilea cel mai mare investitor, Baron Capital, a declarat că va susține pachetul salarial al lui Musk. Cei mai mari investitori instituționali ai companiei, printre care BlackRock, Vanguard și State Street, nu și-au dezvăluit încă intențiile de vot.

Printre vocile care se opun pachetului salarial se numără și Papa Leon al XIV-lea, care spune că „aceste dezechilibre vor duce, mai devreme sau mai târziu, la violență și război.

Consiliul de administrație al Tesla face presiuni asupra acționarilor să aprobe planul, președintele Robyn Denholm avertizând săptămâna trecută că Musk ar putea părăsi compania dacă acordul va fi respins.

Deși pachetul ar putea acorda acțiuni în valoare de până la 1 trilion de dolari pe o perioadă de 10 ani, costul acelor acțiuni la momentul acordării va fi dedus, ceea ce va face ca valoarea pentru Musk să fie puțin mai mică, de până la 878 miliarde de dolari.

Diverse grupuri au încercat fără succes să blocheze plățile record către Musk, inclusiv un plan de remunerare de 56 de miliarde de dolari pentru 2018, pe care investitorii l-au aprobat din nou anul trecut, deși contestările legale rămân în vigoare.

Tesla afirmă că directorul său general nu va câștiga „nimic” dacă valoarea de piață a companiei nu crește substanțial și că recompensa maximă se plătește numai dacă grupul atinge mai multe obiective, în special o valoare de piață de 8,5 trilioane de dolari, o creștere de aproape șase ori.

Cu toate acestea, Musk ar putea câștiga în continuare zeci de miliarde de dolari fără a îndeplini multe dintre aceste obiective, potrivit experților în remunerația directorilor executivi, evaluarea companiilor, robotică și tendințe în industria auto.

Elon Musk anunță sfârșitul telefoanelor: „În cinci ani, AI-ul va controla tot”
Elon Musk anunță sfârșitul telefoanelor: „În cinci ani, AI-ul va controla tot”
Elon Musk crede că telefoanele mobile, așa cum le știm azi, sunt pe cale să dispară. Într-un nou episod al podcastului lui Joe Rogan, miliardarul a declarat că în următorii cinci-șase ani...
Elon Musk promite un Tesla Roadster „cu rachete”: mașina care ar putea sfida gravitația
Elon Musk promite un Tesla Roadster „cu rachete”: mașina care ar putea sfida gravitația
Elon Musk revine cu una dintre cele mai ambițioase (și controversate) idei ale sale: un Tesla Roadster capabil să plutească sau chiar să „zboare”. După ani de întârzieri și zvonuri,...
#Fondul Suveran Investitii, #Norvegia, #Elon Musk , #stiri Elon Musk
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Gafa mortala a armatei ucrainene. Piloti de elita au fost ucisi de o racheta balistica in timp ce erau decorati in aer liber
Adevarul.ro
Rectorul "etern" al unei universitati din Ardeal, viral pe Reddit: "Eu am adus gandacii in camine sau cei care au stat acolo?"
DigiSport.ro
Louis Munteanu i-a dat un raspuns clar lui Gigi Becali! Verdict imediat: "Ramane sa planga din nou atunci"

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. WhatsApp trece la tehnologia „passkey”: adio parole complicate pentru arhiva de mesaje
  2. Fondul suveran norvegian va vota împotriva pachetului salarial de un trilion de dolari pentru Elon Musk. Legăturile cu compania Tesla
  3. Vicepremierul Tanczos Barna: „Peste 90% rată de returnare a ambalajelor, în ultimele două luni”
  4. Elon Musk anunță sfârșitul telefoanelor: „În cinci ani, AI-ul va controla tot”
  5. Un producător chinez poate opri de la distanță orice dispozitiv care refuză să trimită date personale
  6. Un instructor auto dezvăluie cele mai memorabile momente din școala de șoferi: „Elevii mă surprind mereu”
  7. Unul dintre cei mai mari operatori de telefonie din lume vrea să cumpere Digi. Suma uriașă cu care s-ar putea încheia tranzacția
  8. Economia României oferă condiții mai prielnice pentru antreprenori decât alte țări UE
  9. Windows 11 scapă, în sfârșit, de bug-ul absurd care făcea PC-urile să repornească în loc să se oprească
  10. Elon Musk promite un Tesla Roadster „cu rachete”: mașina care ar putea sfida gravitația