Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 17 August 2025, ora 21:19
258 citiri
Ajutorul de 500 de lei pentru persoanele vulnerabile mai poate fi folosit doar până la finalul lunii. Ministrul Fondurilor Europene îi îndeamnă pe beneficiari să utilizeze banii
Ministrul Fondurilor Europene în Guvernul Bolojan, Dragoș Pîslaru Foto: Facebook/Dragoș Pîslaru

Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, face un apel către părinți, privind fondurile de 500 de lei virate pe cardurile educaționale pentru anul școlar 2024–2025, arătând că acestea mai pot fi utilizate doar până la 31 august.

Ministrul precizează că peste 670.000 de copii din familii vulnerabile au beneficiat de sprijinul european, destinat achiziționării de rechizite și materiale necesare pentru școală și grădiniță. Ministrul atrage atenția că mai bine de 10% dintre familii nu au folosit încă această sumă, fiind vorba în total de aproximativ 33 milioane lei.

”Apel către părinți: fondurile de 500 de lei virate pe cardurile educaționale pentru anul școlar 2024–2025 mai pot fi utilizate doar până la 31 august 2025. Peste 670.000 de copii din familii vulnerabile au beneficiat de acest sprijin european, destinat achiziționării de rechizite și materiale necesare pentru școală și grădiniță”, spune ministrul Dragoș Pîslaru pe Facebook.

El precizează că totuși, mai bine de 10% dintre familii nu au folosit încă această sumă.

”Este vorba în total de aproximativ 33 milioane RON. Banii rămași necheltuiți după data limită vor fi retrași automat și nu vor mai putea fi folosiți”, menționează Pîslaru.

Ministrul mai arată că aceste tichete sociale, finanțate din fonduri europene prin Programul Incluziune și Demnitate Socială, reprezintă o investiție directă în educația copiilor noștri, în viitorul lor și în reducerea abandonului școlar.

”Fac un apel către părinți să valorifice aceste resurse în următoarele două săptămâni, astfel încât banii respectivi să nu se piardă. Programul va continua și în anul școlar 2025/2026, sumele urmând a fi transferate pe carduri în perioada septembrie–octombrie 2025”, transmite ministrul Investițiilor.

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

