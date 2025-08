România este peste media UE la absorbția de fonduri europene, după ce am fost la coadă ani la rând. Suma atrasă, dezvăluită de ministrul Proiectelor Europene

Pîslaru: România are un grad de absorbție a fondurilor europene de 16,3%, peste media UE. Foto: Facebook/Dragoș Pîslaru

România are un grad de absorbție a fondurilor europene de 16,3% și este, în acest moment, peste media Uniunii Europene, de 11,4%, a declarat, miercuri, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, care a făcut un bilanț după prima lună de mandat.

"Conform datelor la zi, furnizate de Comisia Europeană, România este, în acest moment, peste media Uniunii Europene de 11,4%. România este astăzi la 16,3%. Avem și noi propria noastră raportare, care ia în calcul diversele etape, de la sumele absorbite efectiv ca viramente către România, până la sumele care sunt contractate și trimise apoi către plată, dar ceea ce este important e că am luat ca referință sumele raportate la nivel european de 16,3%. Este a doua cea mai mare sumă în termeni absoluți pe care România o are: 5,64 miliarde de euro și avem peste 5.800 de proiecte în implementare în acest moment. Prin urmare, față de anul trecut, când eram la sub 5%, există o accelerare și în mandatul pe care îl avem în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, accelerarea continuă", a spus ministrul.

Potrivit acestuia, există progrese importante, 'foarte bune', pentru câteva programe.

'Programul Dezvoltare Durabilă este campion la nivel european ca absorbție în acest moment. Programul pentru transport, programul pentru incluziune și demnitate socială, inclusiv la nivelul programelor regionale, dacă ne uităm, spre exemplu, la programul regional Nord-Vest, putem să vedem un progres semnificativ. Ceea ce mi se pare foarte important este că pentru acest an nu există niciun fel de risc să pierdem banii europeni din politica de coeziune. Discutăm de exercițiul acela de risc de dezangajare. Avem ca obiectiv foarte important la minister să lansăm apelurile necesare pentru a nu exista risc de dezangajare nici în viitor', a explicat ministrul.

Ads

La jumătatea primei luni a mandatului, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene preciza că proiecte de circa 6,3 miliarde de euro nu mai pot fi îndeplinite până în august 2026, din perspectiva analizelor tehnice.

'În acest moment suntem într-o situație în care proiecte de cam 6,3 miliarde de euro sunt, din perspectiva analizelor tehnice, proiecte care nu mai pot fi îndeplinite până în august 2026 sau care nu îndeplinesc procedurile. Deja avem o diferență, de la 15 miliarde minus 6,3, adică 8,7 miliarde euro care ar rămâne în PNRR, la care se adaugă un pachet de măsuri legate de reziliență', preciza, pe 15 iulie, Dragoș Pîslaru, într-o conferință de presă, la Palatul Victoria, după o întâlnire cu directorul general al Comisiei Europene și cu Comitetul Interministerial de Coordonare al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ads