Bonificație ciudată la fonduri europene. Iei primă la salariu dacă ești evaluat cu „foarte bine”, dar nu mai mult de 40%

Bugetarii care lucrează cu fonduri europene vor primi „doar” 40% în plus la salariu, dacă sunt evaluați în activitate la „foarte bine”. Foto: Pixabay

Angajații care lucrează cu fonduri europene vor mai primi majorări salariale de doar 40%, dacă evaluările de performanță corespunzătoare anului precedent de activitate vor da ca rezultat „foarte bine”, potrivit unei Hotărâri de Guvern. Creșterea salarială va fi de 20%, dacă evaluarea este “bine”. Anterior acestei HG, sporul la salariu pentru „foarte bine” era de 50% iar pentru „bine” era de 25%.

„În cazul obținerii calificativelor „satisfăcător“ sau „nesatisfăcător“ nu se aplică majorare salarială”, se arată în documentul citat. Aici nu se schimbă nimic față de modul de salarizare precedent.

Micșorarea cu până la 10% a sporului de salariu se face în condițiile pachetelor de eficientizare a aparatului bugetar promovate de Guvernul Bolojan.

Din 2018, salariații care lucrează cu fonduri europene primesc un spor semnificativ la salariul de bază (până la 50% până la actuala HG). Criteriile pentru care aceștia sunt printre cei mai bine plătiți bugetari sunt, potrivit legii:

- asigurarea stabilității personalului implicat în gestionarea, coordonarea și controlul fondurilor europene în vederea reducerii fluctuației de personal și menținerii capacității administrative la un nivel ridicat,

- asigurarea unui personal calificat, capabil și motivat corespunzător prin finanțarea cheltuielilor salariale și acordarea stimulentelor pe bază de performanță, care să ducă la optimizarea implementării programelor,

- creșterea motivației și creșterea eficienței, eficacității și calității muncii și responsabilizării personalului în cadrul unei culturi organizaționale solide,

- atragerea în sistem de noi specialiști cu competențe ridicate și potențial de dezvoltare în plan profesional.

Ads