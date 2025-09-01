Primarul independent care cere ajutorul coaliției pentru deblocarea investițiilor: ”Aveți o responsabilitate directă față de toți românii.”

Primarul independent al unui mare municipiu din țară a transmis luni, 1 septembrie, o scrisoare deschisă către președinții PSD, PNL și USR, în care cere ajutorul coaliției pentru debloca investițiile din fonduri europene în orașul său. Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului, spune că orașul său „a rămas în urmă”.

Potrivit textului scrisorii deschise adresate celor trei lideri naționali ai PNL, PSD și USR și postată, luni, pe pagina de Facebook a lui Polițeanu, primarul atrage atenția asupra faptului că Ploieștiul „a rămas în urmă” din cauza „incompetenței și relei-voințe a fostelor administrații, care fie nu au accesat fonduri nerambursabile, fie le-au pierdut”.

„Rezultatul? Una dintre cele mai scăzute rate de atragere a fondurilor europene din România (aproape nimic în ultimii 15 ani). Astăzi, în loc să recuperăm decalajul, la Ploiești PSD, PNL și USR aleg să blocheze orice proiect care poate îmbunătăți lucrurile. În loc de dezbatere constructivă, avem refuz sistematic al dialogului. În loc de soluții, avem alianțe din ce în ce mai sudate cu AUR pentru a opri orice proiect de dezvoltare. Această atitudine nu lovește în primar așa cum cred și speră colegii dumneavoastră locali, ci în ploieștenii care plătesc prețul stagnării”, le-a transmis edilul președinților PNL, PSD și USR.

Ads

Acesta dă exemplul ședinței de săptămâna trecută a CL Ploiești, când proiectul care vizează modernizarea lizierei din zona Universității Petrol-Gaze Ploiești a fost picat la vot, iar un altul privind achiziția de tramvaie noi nu a fost votat pentru a fi introdus pe ordinea de zi.

Blocarea proiectelor la Ploiești

„Un exemplu recent și grăitor: săptămâna trecută, PSD, PNL și USR, alături de AUR, au blocat proiecte esențiale pentru Ploiești, inclusiv realizarea primului parc modern de după 1989 (o lizieră aflată la intrarea în Ploiești dinspre București, în dreptul Universității de Petrol și Gaze) și achiziția a 20 de tramvaie noi, finanțate printr-un mix avantajos de fonduri nerambursabile direct de la Comisia Europeană (9 milioane de euro de la Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu, unde sunt disponibili 146 de milioane de euro pentru țara noastră și din care România nu a fost în stare să acceseze nici măcar 1 euro până acum!) și de la Banca Europeană de Investiții - împrumut cu dobândă sub piață”, arată sursa citată.

Ads

În urma acestei ședințe, primarul a inițiat o petiție - „Ploieștiul merită tramvaie noi, parc modern, proiecte pentru oraș - ACUM”, care a fost semnată de peste 6.000 de ploieșteni în 24 de ore.

„Refuzul de a vota aceste proiecte a generat însă o mobilizare civică fără precedent în Ploiești: o petiție prin care ploieștenii cer adoptarea proiectelor a strâns peste 6.000 de semnături în doar 24 de ore. Reacțiile venite din partea consilierilor arată însă că nici acest lucru nu contează pentru ei - ce dacă oamenii își doresc dacă ei îi pot ignora? Acest episod arată limpede că blocajul nu este o simplă dispută politică, ci o sfidare directă a voinței cetățenilor și o frână pusă dezvoltării orașului”, spune Mihai Polițeanu.

Primarul independent cere „bună-credință”

Acesta le cere președinților PNL, PSD și USR să se implice „cu bună-credință, analiză lucidă și decizii curajoase” și îi invită la Ploiești pentru a vedea și simți problemele cu care cetățenii se confruntă.

„Nu vă cer să îmi oferiți un cec în alb. Vă cer implicare cu bună-credință, analiză lucidă și decizii curajoase. În condițiile economice actuale, fiecare proiect de investiții este vital. Administrația locală a redus deja major cheltuielile cu funcționarea la începutul anului, tocmai pentru a crea spațiu bugetar pentru dezvoltare. De asemenea, Ploieștiul are un grad de îndatorare de 6%, ceea ce reprezintă o oportunitate fantastică pentru investiții. Ploieștiul are nevoie de decizie, nu de blocaj. Are nevoie de lideri politici care să își asume responsabilitatea și să își îndrume colegii locali spre colaborare, nu spre sabotaj. Iar dumneavoastră, în calitate de lideri politici naționali, aveți o responsabilitate directă față de toți românii, inclusiv față de ploieșteni. De aceea, vă invit oficial la Ploiești! Vreau să vă prezint direct orașul, proiectele aflate în derulare, problemele cu care ne confruntăm și planurile de dezvoltare. Vreau să discutăm față în față. Vreau să simțiți cum Ploieștiul se sufocă sub poluare și Garda de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului sunt surde și oarbe. Dacă orașele dumneavoastră pot fi modele, atunci hai să facem și din Ploiești un exemplu de redresare și dezvoltare în avantajul oamenilor. Ploieștiul nu mai are timp de pierdut: se dezvoltă sau moare. Alegerea vă aparține: veți fi parte din soluție sau veți rămâne parte din problemă”, a mai scris primarul Ploieștiului în scrisoarea deschisă.

Ads