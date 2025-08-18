Sorin Grindeanu, după ședința PSD: ”Investițiile din PNRR care nu au contracte semnate până astăzi sunt eliminate” VIDEO

Autor: Aniela Manolea
Luni, 18 August 2025, ora 14:16
Sorin Grindeanu, președintele PSD FOTO: Facebook Sorin Grindeanu

După ședința PSD de luni, 18 august, președintele interimar al social-democraților, Sorin Grindeanu, a clarificat poziția partidului cu privire la pachetul 2 de măsuri bugetar-financiare al Guvernului Bolojan. El spune că OUG care ar suspenda unele finanțări din PNRR trebuie în continuare discutată în coaliție.

„N-avem niciun fel de problemă pe pachetul de măsuri care duc la reducerea privilegiilor”, a spus Sorin Grindeanu, după ședința Biroului Permanent Național (BPN) al PSD.

Poziția oficială a PSD este că partidul susține pierderea fondurilor pentru proiectele din PNRR care nu au contracte „până astăzi”, Grindeanu considerând perioada de 4 ani ca fiind suficientă.

Cei care nu au semnat contractele cu prestatorii de servicii din cadrul PNRR cel mai probabil nu vor putea semna și finaliza lucrările la timp.

Liderul interimar al social-democraților înainte de congresul din toamnă spune că nu se pot lua decizii cu privire la prioritizarea investițiilor fără primari.

