Peste 90% din ajutoarele de stat pentru firme au mers anul trecut către capitalul românesc. Câți bani au plecat de la Stat către companiile din România în 2025

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 16:06
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Peste 90% din ajutoarele de stat pentru firme au mers anul trecut către capitalul românesc. Câți bani au plecat de la Stat către companiile din România în 2025
Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei FOTO Wikipedia

Ajutoarele de stat acordate de România s-au dus în proporție de 91% la firmele cu capital românesc și doar 9% au ajuns la cele cu capital majoritar străin, a afirmat, vineri, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, la un eveniment de specialitate.

„Ieri am prezentat raportul. Periodic prezentăm Guvernului raportul pe ajutor de stat. Semestrial facem prezentările astea. Pe datele care le avem noi centralizate cu câteva luni în urmă, 55% din bani au mers – ajutoarele de stat toate, și fonduri naționale, și fonduri europene, deci totul la un loc – 55% au fost pe firme mari și 45% pe IMM-uri. Destul de echilibrat. 91% au fost pe firme cu capital românesc și doar 9% din fonduri au fost pentru firmele cu capital majoritar străini”, a afirmat Chirițoiu, precizând că procentul vizează valoarea ajutoarelor de stat.

„Deci, 91% din volumul ajutoarelor s-a dus la firme cu capital românesc, pentru că multe merg pe IMM-uri și IMM-urile sunt românești”, a completat șeful autorității de concurență.

Consiliul Concurenței și Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) au organizat, vineri, la Sinaia, seminarul „Provocări concurențiale în sectorul construcțiilor”.

Bugetele măsurilor de sprijin avizate în 2025 au însumat aproximativ 50,7 miliarde de lei. Potrivit bilanțului Consiliului Concurenței, aproximativ 25,3 miliarde de lei proveneau din fonduri naționale, iar alte 25,3 miliarde din fonduri europene, inclusiv PNRR. Chirițoiu s-a referit însă mai ales la bugetele măsurilor avizate, care pot finanța programe multianuale.

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