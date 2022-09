Romania primeste 130 de milioane de euro nerambursabili din partea Elvetiei

Guvernul elvetian a aprobat miercuri acordurile-cadru bilaterale cu Romania si Bulgaria conform carora tara noastra va primi o finantare nerambursabila de 181 de milioane de franci elvetieni, iar tara vecina 76 de milioane.

Banii vor fi folositi de Romania pentru finantarea unor proiecte din domeniile: securitate, reforma, promovarea societatii civile, integrarea minoritatilor, mediu si infrastructura, promovarea sectorului privat, cercetare si parteneriate internationale, se arata intr-un comunicat emis de Guvernul elvetian.

Aceste acorduri reprezinta o parte din contributia financiara a Elvetiei la integrarea Romaniei si Bulgariei in Uniunea Europeana, in 2007, si urmaresc diminuarea disparitatilor economice si sociale intre vechii si noii membri UE. Primele proiecte care vor beneficia de acesti bani vor fi selectionate si puse in aplicare catre finele lui 2010.

Autoritatile romane trebuie sa aprobe, la randul lor, acest acord de cooperare dintre Elvetia si Romania si sa reglementeze legal modul in care el va fi pus in aplicare.