Sistem pilot de trafic, implementat de CFR cu 200 de milioane de lei

CFR SA va implementa un sistem european de management al traficului feroviar, intr-un program pilot, valoarea investitiei fiind de peste 200 de milioane de lei.

Sistemul ERTMS (European Rail Traffic Management System) va functiona pe ruta Buftea-Peris-Crivina-Brazi, programul pilot referindu-se la nivelul doi al aplicatiei, potrivit Gandul.

Sase locomotive, care apartin CFR Marfa si CFR Calatori, vor circula cu echipamente specifice concomitent cu cele care nu sunt incluse in program, fara a periclita siguranta circulatiei.

Contractul, in valoare de 205,93 milioane de lei, fara TVA, vizeaza si achizitia de echipamente pentru locomotive si pentru linia respectiva, care sa asigure un management modern al traficului, cu ajutorul datelor transmise de aparatura respectiva unui centru de comanda.

Informatiile transmise se refera la viteza trenurilor, starea infrastructurii si deciziile care trebui luate pentru ca traficul sa se desfasoare in conditii de siguranta.

Totodata, investitia va include si o aplicatie de transmitere a datelor similara solutiei de telefonie GSM, adaptata insa caii ferate. Aplicatia necesita o retea care sa furnizeze acoperire radio statiilor de cale ferata si interstatiilor.

Contractul are o durata de 54 de luni si este finantat in proportie de 85% din fonduri europene neramburasabile si 15% de la bugetul de stat.

Ads