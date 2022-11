300 de milioane de euro, fonduri europene pentru dezvoltarea resurselor umane

Fonduri europene in valoare de 294 milioane euro au fost alocate pentru dezvoltarea resurselor umane, potrivit Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

90 de companii, ONG-uri sau institutii publice asteapta finantarea pentru cele 106 proiecte care au fost selectate, informeaza Business Standard.

Cele mai multe solicitari de finantare au fost inaintate pentru facilitarea accesului la educatie, calitate in invatamantul superior, dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala, precum si programe doctorale si post-doctorale.

Cea mai putin solicitata axa a fost cea care vizeaza modernizarea serviciului public de ocupare.

Alte cereri de propuneri de finantare se afla inca in curs. Una dintre acestea, in valoare de peste 313 milioane euro, a fost lansata pe 16 aprilie si are ca termene limita 5 septembrie si 7 octombrie, in functie de domeniul vizat de proiect.

Cele mai multe proiecte depuse pana in prezent au venit din partea beneficiarilor din regiunea Bucuresti-Ilfov.

Peste patru miliarde de euro sunt alocati Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, ceea ce include finantare europeana, finantare nationala si privata.