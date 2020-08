ANOFM a obtinut fonduri europene de peste 294 de milioane de euro pentru sustinerea somajului tehnic

Prin proiectul "Sper - sprijin pentru angajatori si angajati", dezvoltat prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), ANOFM a atras peste 294 de milioane de euro, bani care acopera o parte importanta din sumele necesare pentru sustinerea masurii somajului tehnic, acordate angajatorilor afectati de masurile adoptate la nivel national pentru combaterea raspandirii virusului SARS-CoV-2, arata institutia intr-un comunicat de presa."In ultimele luni ne-am concentrat sa implementam masurile potrivite care sa sustina piata muncii, insa la fel de important a fost si sa gasim surse externe de finantare , pentru ca povara financiara sa nu fie suportata doar din bugetul public. Faptul ca am obtinut fonduri europene pentru sustinerea masurii somajului tehnic ne arata ca aceasta a fost una pe cat de necesara, pe atat de rapid si eficient implementata, reusind astfel sa treaca de rigorile europene si sa primeasca finantare de la Bruxelles. Aceasta reusita nu ar fi fost insa posibila fara sprijinul colegilor nostri din Ministerul Fondurilor Europene - Autoritarea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, carora le multumesc pentru eforturile depuse," a declarat Victor Picu, presedinte al ANOFM, conform sursei citate.Astfel, cu sprijinul agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, implicate in mod direct in implementarea masurii, ANOFM, ca beneficiar al proiectului, a depus doua cereri de rambursare pentru care a fost autorizata de catre AMPOCU suma de 1.423.845.268 lei.