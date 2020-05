Dragos Pislaru: Romania poate atrage aproape 100 de miliarde de euro in perioada 2021-2027. Ce ar trebui sa facem cu acesti bani

Ziare.

com

De asemenea, el ofera si o estimare a potentialului de atragere de granturi si imprumuturi pentru perioada 2021-2027 de catre tara noastra, suma ridicandu-se la aproape 100 miliarde de euro."Comisia Europeana a propus un pachet de redresare economica pe care l-a prezentat in plenul Parlamentului European pe data de 27 mai 2020.Pachetul de 750 de miliarde consta in 3 piloni principali, fiecare adresand nevoile generale si specifice ale statelor membre, dar oferind si noi prioritati pentru UE in urmatorii ani.In propunere, Comisia Europeana prezinta si un tabel de distributie a fondurilor, pe baza unei chei de alocare pentru fiecare stat membru. Cu o cheie de 4,4%, Romania se afla pe locul 6 in Uniunea Europeana ca distributie financiara, dupa Italia, Spania, Polonia, Franta si Grecia", transmite Pislaru intr-un comunicat remis joiEl arata ca tara noastra va beneficia de pana la 33 de miliarde euro prin intermediul urmatoarelor programe:a. Facilitatea de redresare si rezilienta va pune la dispozitie 560 de miliarde de euro pentru a finanta investitii publice si reforme. Fondurile vor fi incluse in cadrul Semestrului European, pentru a sustine UE in tranzitia sa spre o economie verde, digitala si rezilienta;b. Vom avea un buget suplimentar la politica de coeziune (REACT-EU) de 55 miliarde care va fi disponibil tuturor statelor membre, dar va trebui sa asiste regiunile Europei care au fost cele mai afectate de masurile luate pentru combaterea pandemiei;c. Vor exista 15 miliarde de fonduri suplimentare pentru programele de dezvoltare rurala;d. Fondul pentru o Tranzitie Justa, 40 miliarde, ne va ajuta sa punem in aplicare Pactul Ecologic European (Green Deal).a. Programul InvestEU isi va dubla bugetul, ajungand la 30 de miliarde oferite de UE prin adaugarea unei facilitati de investitii strategice de 15 miliarde care va investi in lanturi valorice esentiale pentru rezilienta, precum sectorul farmaceutic;b. Va exista si un instrument de solventa de 31 de miliarde care ofera stimulente pentru companii viabile dar care intampina dificultati in urma pandemiei.a. RescUE (Mecanismul de Protectie Civila si Ajutor Umanitar)b. Horizon Europe (Cercetare - Dezvoltare)c. Cooperare mai stransa cu state terte din vecinatatea UE si asistenta de pre-aderare pentru tarile din Balcani.d. Cea mai importanta lectie invatata este ca avem nevoie de mai multa coordonare a sistemelor de sanatate, asa ca vom avea un nou Program European de Sanatate, cu un buget de 9,4 miliarde de euro", se arata in comunicat.PLUS a facut si o estimare a potentialului de atragere de granturi si imprumuturi pentru perioada 2021-2027 de catre Romania: aproape 100 de miliarde de euro.Dragos Pislaru arata ce ar putea sa faca statul roman cu acesti bani."Oportunitatea pe care Romania o are in context european ar putea sa ii permita sa atraga 73,28 miliarde euro granturi si 26 miliarde euro imprumuturi in conditii favorabile prin intermediul Comisiei Europene.I.- infrastructura rutiera, feroviara, digitala, de sanatate, educationala, de mediu, energetica, modernizarea administratiei publice etc.II.- o noua politica industriala pentru dezvoltarea de ecosisteme industriale competitive, racordarea la lanturile valorice europene, sprijinirea IMM-urilor si a antreprenoriatului, investitia in cercetare, dezvoltare, inovare.III.- acces la educatie, sanatate, nutritie, locuire si ocupare pentru grupurile vulnerabile, combaterea saraciei si a excluziunii, dezvoltarea de competente digitale/profesionale, reforma sistemului de asistenta sociala, reforma pensiilor", a explicat Dragos Pislaru, citat in document.