100 de milioane de euro gratis pentru construirea de sere și solarii în România. Cum pot fi accesați banii din fondurile UE

"Trebuie ştiut că, pe lângă acest program de minimis (legume în spaţîi protejate - n. r.), există sprijinul cuplat vegetal - 4.600 euro/ha, iar în luna septembrie vom lansa măsura 4.1 cu o sub-măsură distinctă pentru legumicultură. Sunt 100 de milioane de euro în următorii doi ani pentru construcţia de sere şi solarii şi 50 de milioane de euro pentru depozitare şi procesare doar pentru legumicultură şi cartofi”, a spus ministrul Agriculturii, potrivit Agerpres.Prin aceste fonduri sunt încurajate cooperativele care vă duce la o formă de organizare care să le permită să funcţioneze pe piaţă, astfel încât să aibă o producţie predictibilă prin contracte care să le confere posibilitatea de a-şi desface şi de a-şi vinde toată producţia.În ceea ce priveşte programul "Legume în spaţîi protejate", lansat anul acesta în locul programului "Tomata", Adrian Oros a precizat că acesta a fost schimbat cu ajutorul asociaţiilor de legumicultori. În ceea ce priveşte controlul în cadrul acestui program, ministrul a subliniat că reprezentanţii Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) vor verifica existenţa culturilor, iar cei ai Direcţiilor Agricole (DG) vor evalua producţia."De piaţa neagră se ocupă alte instituţîi, Ministerul Agriculturii face strategii alături de formele asociative pentru dezvoltarea sectoarelor din agricultură, dar şi pentru diverse forme de sprijin, atât pentru bani europeni, cât şi din bani de la bugetul naţional. Sigur, este de dorit că, dacă se opreşte această piaţă neagră a legumelor, atunci şi sprijinul care vine din partea statului prin Ministerul Agriculturii să aibă un efect mult mai bun", a adăugat ministrul Agriculturii.Pentru programul "Legume în spaţîi protejate" au depus cereri până la data de 20 iulie, când s-a încheiat perioada de înscriere, 14.239 de beneficiari, pentru o suprafaţă de 1.532,2 hectare. Cuantumul sprijinului este 2.000 de euro/1000 mp şi se referă la cei care cultivă roşîi, ardei, vinete şi castraveţi.Ministerul Agriculturii a solicitat 4,6 miliarde de lei credite de angajament şi 3,5 miliarde de lei credite bugetare la rectificarea din august, a mai declarat ministrul Adrian Oros.Acesta a precizat, în cadrul conferinței de presă, că numai pentru plata pagubelor culturilor înfiinţate în primăvara anului 2020, care au fost afectate de secetă, au fost solicitate 1,8 miliarde de lei şi 32 de milioane de lei pentru a suplimenta bugetul sistemului naţional antigrindină.„Noi am cerut şi am fundament şi am trimis, săptămâna trecută, către Ministerul Finanţelor sumele necesare pentru a fi suplimentate la rectificarea bugetară, atât credite de angajament cât şi credite bugetare. Şi aici am cerut atât pentru ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, dar şi în sectorul zootehnic, pentru reducerea accizei la motorină pentru trimestrul ÎI şi III, sumele necesare obligaţiilor de plată pentru titlurile executorii în sarcina APIA, schemele de ajutor de stat pentru menţinerea şi înfiinţarea registrelor genealogice. Avem nevoie pentru cele două programe de reproducţie pentru suine şi incubaţie şi creştere în sectorul avicol”, a punctat Adrian Oros.