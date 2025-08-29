Ontanu a atras cele mai multe fonduri europene, dintre primarii bucuresteni

Primaria Sectorului 2 ocupa primul loc in randul administratiilor locale din Capitala la accesarea de bani europeni.

In anul 2011, administratia condusa de Neculai Ontanu a atras 18 milioane de euro din fonduri europene. Primaria Sectorului 2 a avut cea mai buna rata de absorbtie prin Programul Operational Regional (POR), program ce se adreseaza in special autoritatilor locale.

Astfel, cu cele 18 milioane de euro, Primaria Sectorului 2 a atras de peste trei ori mai multi bani europeni comparativ cu Primaria Generala a Capitalei care a accesat doar 5,7 milioane de euro, conform datelor oficiale.

Printre proiectele depuse de Primaria Sectorului 2 care au obtinut finantari europene se numara un sistem de supraveghere video si management informational pentru cresterea sigurantei sociale, crearea unui parc de utilitate publica in cartierul Ion Creanga, modernizarea a 24 de strazi in zona Baicului, infiintarea unui centru de servicii sociale pentru persoanele vartstnice, reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru Colegiul National Iulia Hasdeu si pentru Liceul Teoretic C.A. Rosetti etc.

In afara celor 18 milioane de euro atrase in 2011 prin Programul Operational Regional, Primaria Sectorului 2 are in derulare unui plan investitional mai amplu, tot prin finantari externe, denumit Planul de Dezvoltare Durabila.

Prin volumul fondurilor europene atrase, Sectorul 2 se situeaza pe primele locuri in tara, 30 la suta din bugetul local al Primariei Sectorului 2 fiind acoperit din fonduri europene dedicate investitiilor.

