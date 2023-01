Primele parcari subterane din Nordul Moldovei, construite prin Regio

163 de locuri de parcare si peste 20.000 mp, reprezentand zona pietonala si spatiile verzi aferente, au fost construite si reamenajate in centrul municipiului Suceava.

Proiectul, finantat prin Regio si finalizat in timp record, a schimbat radical aspectul peisagistic al orasului si a rezolvat problema locurilor de parcare.

Lipsa acuta a locurilor de parcare din Suceava a constituit una dintre problemele stringente cu care s-a confruntat Consiliul Local in ultimii ani.

In anul 2008, Municipiul Suceava a fost desemnat prin Hotarare de Guvern pol de dezvoltare urbana si, ulterior, a fost elaborat Planul Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU), care, intre alte proiecte de dezvoltare a orasului, a inclus si proiectul care vizeaza reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava, prin crearea de parcaje subterane, reabilitarea zonelor pietonale si a strazilor.

Amplasamentul ales pentru realizarea celor doua parcari subterane in zona centrala a muncipiului nu a fost intamplator: concomitent cu elaborarea PIDU si a proiectelor individuale care il compun a mai fost depus un proiect, finantat tot prin Regio, care vizeaza reabilitarea Cetatii de Scaun a Sucevei si a zonei de protectie a acesteia.

Estetic si util

Ads

Proiectul a avut doua componente principale: construirea a doua parcaje subterane si modernizarea zonei centrale, in special a pavajului pietonal, aflat intr-o accentuata stare de degradare. Lucrarile au demarat in luna ianuarie 2011 si s-au finalizat in martie 2013.

Primul spatiu de parcare are o suprafata alocata de 3.468 mp si o capacitate de 108 locuri. Cel de-al doilea se intinde pe 8.170 mp si ofera 55 de locuri de parcare. Au fost amenajate in intregime zonele pietonale prin refacerea pavimentelor cu dale de granit, iar spatiile verzi au fost delimitate si imbogatite cu noi specii de plante.

Realizarea parcarilor subterane a imbunatatit situatia locurilor de parcare pentru autoturisme intr-o zona esentiala pentru desfasurarea activitatilor sociale si economice din oras. Accesul la banci, institutii publice, societati comerciale, furnizori de utilitati etc. a devenit mai facil. Totodata, cetatenii muncipiului economisesc timp - un aspect esential pentru o societate in permanenta miscare.

Ads

Proiectul "Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava, prin crearea de parcaje subterane, reabilitarea zonei pietonale si a strazilor" este finantat prin Regio - Programul Operational Regional si implementat in Regiunea de dezvoltare Nord-Est. Proiectul a fost depus in cadrul Axei Prioritare 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere si are o valoare totala de 37.807.345 lei, din care cofinantarea de la Uniunea Europeana a fost de 29.834.096 lei.

Acesta este unul din cele 3.500 de proiecte finantate prin Regio, in toate cele opt regiuni de dezvoltare, care contribuie la dezvoltarea oraselor, reabilitarea drumurilor, modernizarea infrastructurii sociale, sprijinirea mediului de afaceri si promovarea si restaurarea obiectivelor turistice din Romania. Pe pagina www.inforegio.ro puteti consulta, pentru fiecare regiune de dezvoltare, harta proiectelor finantate prin Regio- Programul Operational Regional 2007-2013.

Ads