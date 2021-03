Romania va primi 14 milioane de euro pentru sprijinirea masurilor anti COVID-19

Sprijinul financiar va fi acordat pentru 17 state membre si trei in curs de aderare: Austria, Belgia, Croatia, Cehia, Estonia, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Portugalia, Romania, Spania, Albania, Muntenegru si Serbia, potrivit Digi24.ro "Fondul de solidaritate al UE este o demonstratie concreta a solidaritatii europene in actiune. De la crearea sa, fondul a oferit asistenta si ajutor eficace pentru milioane de oameni in perioade dificile. Anul trecut, domeniul de aplicare al fondului a fost extins pentru a acoperi urgentele de sanatate publica de importanta majora.Acum propunem mobilizarea asistentei financiare atat de necesare in contextul pandemiei de COVID-19. FSUE isi indeplineste din nou misiunea principala", a declarat Elisa Ferreira, comisarul pentru coeziune si reforme. Pachetul de ajutor propus include si platile in avans in valoare de 132,7 milioane de euro primite deja de Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Croatia, Ungaria si Portugalia.Contributia financiara propusa de Comisie trebuie sa fie aprobata de Parlamentul European si de Consiliu.