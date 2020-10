Spitalele au depus 279 de proiecte in valoare de 1,2 milioane de euro pentru dotarea cu echipamente medicale

"Desi apelul a inceput timid in luna mai, institutiile sanitare au inteles treptat oportunitatea utilizarii banilor europeni pentru dotarea cu echipamente medicale si de protectie, inclusiv pentru activitatea viitoare.Si, cel mai important, au capatat incredere vazand ca mecanismul de finantare functioneaza, este mai suplu decat in mod normal, iar echipele mixte din Ministerul Fondurilor Europene si din Ministerul Sanatatii ofera sprijinul promis.Cu alte cuvinte, doua sunt castigurile in urma acestei finantari care a depasit cu 363% alocarea initiala: pe de o parte potentialii pacienti au la dispozitie spitale care incep sa fie utilate modern, pe de alta, beneficiarii, adica reprezentantii unitatilor spitalicesti, au capatat incredere in accesarea banilor europeni", a explicat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos.Din cele 297 de proiecte, in ultima zi au fost incarcate 57 de cereri de finantare in sistemul electronic MySMIS, oficialii Ministerului Fondurilor Europene luand in calcul suplimentarea bugetului prin intermediul facilitatii REACT-EU, se arata in comunicat.Primele 54 de cereri in valoare de 163 de milioane de euro au fost deja aprobate, restul proiectelor europene fiind in diverse etape avansate ale procesului de evaluare.Miercuri, 30 septembrie, s-a incheiat apelul dedicat unitatilor spitalicesti ce pot fi dotate cu echipamente medicale necesare in cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Lansat pe 15 mai cu o alocare initiala de 350 de milioane de euro din Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), apelul s-a bucurat de un interes foarte mare din partea unitatilor spitalicesti care au inteles oportunitatea finantarii atat in lupta actuala cu virusul, cat si in vederea dotarii pentru a fi pregatite in eventualitatea unui nou val pandemic, sustin reprezentantii MFE.Pentru viitorul exercitiu financiar, Romania are in premiera un Program Operational dedicat sanatatii in valoare de 4,068 miliarde de euro, din care fonduri europene de 2,882 miliarde de euro.MFE precizeaza ca o alta inovatie, necesara pentru eficienta proiectelor europene, o reprezinta faptul ca Programul Operational Sanatate este un program multifond, banii fiind alocati atat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, cat si din Fondul Social European+ (FSE+). "Programul vine cu o noua abordare, inovativa, atat prin tipologia investitiilor propuse, dar si prin modul de grupare a interventiilor care va facilita accesul atat la investitii in infrastructura si dotari, cat si la masuri soft", mentioneaza MFE.Bugetul total de 4,068 miliarde de euro alocat POS 2021-2027 va fi directionat catre urmatoarele prioritati: investitii pentru construirea spitalelor regionale si infrastructuri spitalicesti noi, cu impact teritorial major - 1,28 miliarde de euro (FEDR, FSE+); servicii de asistenta medicala primara, comunitara si servicii oferite in regim ambulatoriu - 235 milioane de euro (FEDR, FSE+); servicii de reabilitare, paliatie si ingrijiri pe termen lung, adaptate fenomenului demografic de imbatranire a populatiei si profilului epidemiologic al morbiditatii - 200 milioane de euro (FEDR, FSE+); cresterea eficientei sectorului medical prin investitii in infrastructura si servicii - 1,523 miliarde de euro (FEDR, FSE+);abordari inovative in cercetarea din domeniul medical - 411,7 milioane de euro (FEDR); digitalizarea sistemului medical - 214 milioane de euro (FEDR); masuri care sustin cercetarea, informatizarea in sanatate si utilizarea de metode moderne de investigare, interventie, tratament - 203,5 milioane de euro (FEDR, FSE+).In vederea constructiei acestui Program, Ministerul Fondurilor Europene a organizat in data 21 august 2020 o prima consultare publica la care au participat 115 reprezentanti ai asociatiilor, fundatiilor, dar si ai organizatiilor din mediul academic de referinta in domeniu.Seria dezbaterilor publice pe baza carora se va continua discutia constructiei Programului va fi reluata la sfarsitul lunii octombrie, dupa ce vor fi primite comentariile Comisiei Europene, mentioneaza comunicatul MFE.