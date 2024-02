Vrei sa obtii fonduri europene? Evita cateva greseli frecvente

Romania este printre tarile cu cele mai reduse rate de succes in accesarea fondurilor europene. La aceasta situatie contribuie si inertia autoritatilor si coruptia din administratia locala, insa, de multe ori, este vorba despre necunoasterea unor reguli de baza, simple, care blocheaza accesul la banii comunitari.

Chiar daca documentatia este destul de stufoasa si procedura birocratica, nu ar trebui sa ne simtim descurajati, ci sa urmam pas cu pas regulile din Ghidul Solicitantului. Adevarul a intocmit o lista cu cele mai frecvente greseli, care ar trebui evitate.

Nu scrieti cererile de mana

E bine sa stiti ca orice cerere scrisa de mana va fi din start respinsa. Cererile pe care le depuneti pentru obtinerea de fonduri europene trebuie sa fie scrise la calculator. In plus, aveti griga sa nu va lipseasca vreun document din cele solicitate. Includeti in dosarul pe care il depuneti toate actele enumerate in "Lista de verificare a documentelor suport din formularul de cerere de finantare" din ghid.

Aveti grija la cifre!

Sansele de a primi fonduri de la Uniunea Europeana scad si daca nu faceti estimari corecte ale necesitatilor indicate in proiect. Trebuie ca bugetul proiectului dvs. sa se incadreze atat in limita superioara, cat si in cea inferioara a finantarilor nerambursabile, dar sa se incadreze si in suma prevazuta pentru cofinantarea proiectului.

Ads

Unii solicitanti justifica sumele pe care le cer, dar fara sa existe o corelatie intre acestea si activitati. O alta greseala frecventa in accesarea fondurilor europene este indicarea unei durate a proiectului care nu se justifica.

Eligibilitatea proiectului si a solicitantului

Un alt capitol la care se fac greseli frecvent este eligibilitatea proiectului si a solicitantului. Astfel, pentru a nu rata sansa de a accesa fondurile de la UE, cei interesati trebuie sa se asigure ca fac parte din categoria solicitantilor eligibili, respectiv ca desfasoara activitati ce apar descrise in capitolul "Eligibilitatea proiectelor - Sectiunea Tipul activitatilor" din ghid.

De asemenea, solicitantul trebuie sa se asigure ca proiectul pe care il propune vizeaza unul dintre gruprurile tinta pentru care Uniunea Europeana asigura finantare. Desi poate parea un lucru minor, este important sa folositi o terminologie corecta de-a lungul intregului proiect. De exemplu, nu este indicat ca termenul "cursant" sa fie inlocuit cu "student", intrucat este posibil ca acesta din urma sa nu desemneze un grup tinta eligibil.

Ads

Conditii minime de indeplinit de catre solicitant

Pentru a fi eligibil, solicitantul fondurilor europene nu trebuie sa fie in stare de faliment sau de lichidare. De asemenea, nu sunt eligibili solicitantii care au activitatea suspendata sau ale caror afaceri sunt administrate de catre instante.

In plus, solicitantul de fonduri europene trebuie sa nu fi fost condamnat pentru abuz in serviciu si trebuie sa-si fi indeplinit obligatiile legate de plata contributiei la asigurari sociale sau de plata impozitelor in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care isi desfasoara activitatea sau ale tarii careia ii apartine Autoritatea Contractanta sau cu cele ale tarii in care urmeaza sa se deruleze contractul.