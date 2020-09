IMM-urile din Romania primesc un sprijin de 550 de milioane de euro de la Comisia Europeana. Banii, redirectionati din fondurile politicii de coeziune

"Comisia Europeana a aprobat modificarea programului operational "Competitivitate" in Romania, prin redirectionarea unei finantari in valoare de 550 de milioane de euro din Fondul de coeziune pentru a atenua efectele negative ale crizei provocate de coronavirus asupra economiei tarii. Se va acorda sprijin financiar unui numar de peste 120.000 de microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii (IMM-uri) si unor initiative de digitalizare si educatie electronica", a informat CE.Romania a mobilizat deja fonduri UE in valoare de 350 de milioane de euro pentru a sprijini lucratorii din domeniul sanatatii care se afla in prima linie a luptei impotriva pandemiei."Datorita flexibilitatii oferite de Initiativa pentru investitii ca reactie la coronavirus (CRII) a Comisiei, intreprinderile romanesti pot beneficia de acest sprijin vital pentru a depasi dificultatile cauzate de pandemie si a mentine locurile de munca. Alaturi de fondurile UE deja orientate catre sectorul sanatatii din Romania, precum si catre formare, educatie si infrastructuri, aceasta este o oportunitate unica pentru o redresare economica rapida. In prezent, este extrem de important sa se puna rapid in practica aceste masuri", a declarat comisarul pentru coeziune si reforme, Elisa Ferreira.Modificarile sunt posibile datorita flexibilitatii exceptionale specifice Initiativei pentru investitii ca reactie la coronavirus (CRII) si Initiativei plus pentru investitii ca reactie la coronavirus (CRII+), care le permit statelor membre sa utilizeze finantare in cadrul politicii de coeziune pentru a sprijini sectoarele cele mai expuse la pandemie."Aceste modificari vor intari efectul de transformare pe care il au fondurile politicii de coeziune asupra economiei romanesti prin finantarea inovarii, a cercetarii, a formarii, a educatiei, a gestionarii moderne a apei, a sistemelor de canalizare, a drumurilor noi si a altor tipuri de infrastructuri", mai arata CE.