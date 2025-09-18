Ministerul Fondurilor Europene (MFE) vrea sa promoveze accesarea de fonduri europene, printr-o campanie publicitara in valoare de 10,8 milioane de lei, potrivit unei licitatii anuntate in Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice (SICAP) . Sursa finantarii este Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014 - 2020, respectiv fonduri nerambursabile furnizate de Uniunea Europeana (UE).

Anuntul prevede urmatoarele investitii, pentru inceput: realizarea unui concept creativ de comunicare al campaniei de comunicare; un sondaj de opinie care sa sprijine realizarea conceptului creativ al campaniei de comunicare, si care sa includa un esantion de 2.500 de persoane; organizarea unui eveniment de lansare a campaniei integrate de comunicare.

De asemenea, campania trebuie sa cuprinda: crearea, productia si difuzarea a cinci spoturi TV de cate aproximativ 30 de secunde, difuzate pe trei posturi de televiziune nationale de stiri; crearea, productia si difuzarea a cinci spoturi radio de cate aproximativ 30 de secunde, difuzate pe doua posturi de radio nationale.

Dintre fiecare cele cinci spoturi TV si fiecare cele cinci spoturi radio: trei se vor concentra pe promovarea informatiilor referitoare la fondurile europene structurale si de investitii in Romania; doua se vor axa pe promovarea beneficiilor Fondului Social European (FSE, fondul care sprijina proiectele legate de ocuparea fortei de munca in toata Europa si investeste in capitalul uman al UE: lucratori, tineri si persoane aflate in cautarea unui loc de munca) si, implicit, a Programului Operational Capital Uman (POCU).

Ads

Planul media include un numar total de minim de 3.360 de difuzari a spoturilor TV, dintre care 50% in prime-time (intre orele 19:00 - 23:00), timp de 20 de saptamani. De asemenea, spoturile trebuie difuzate de 24 de ori pe zi, dintre care jumatate sunt difuzari in prime-time.

"Ofertantul selectat va organiza difuzarea celor 5 spoturi video pe un pachet de difuzare format din 3 posturi TV de stiri, cu acoperire nationala, dintre cele auditate de ARMA - Asociatia Romana pentru Masurarea Audientelor (pachet posturi) . Posturile de televiziune selectate trebuie sa faca parte din societati de presa distincte. Difuzarea spoturilor se va face intr-o perioada de minim 20 saptamani (maxim 5 luni), in care fiecare spot va fi rulat cel putin 4 saptamani, astfel incat sa se asigure un impact optim relativ la publicul tinta, cu minim 50% difuzari in prime-time (interval de maxima audienta) pe fiecare post", se precizeaza in "Caietul de sarcini" publicat de MFE.

Ads

De asemenea, jumatate dintre spoturile radio trebuie difuzate in prime-time (intre orele 7:00-10:00), planul media incluzand un numar total de minim de 725 de difuzari, timp de 20 saptamani.

"Ofertantul selectat va organiza difuzarea celor 5 spoturi radio pe 2 posturi de radio nationale, intr-o perioada de minim 20 saptamani (maxim 5 luni), in care fiecare spot va fi rulat cel putin 4 saptamani, astfel incat sa se asigure un impact optim relativ la publicul tinta, cu minim 50% difuzari in prime-time (interval de maxima audienta) pe fiecare post", se mai scrie in Caietul de sarcini citat.

Campania mai include crearea, productia si difuzarea a cinci bannere web animate, care sa fie postate fiecare pe cel putin 50 de site-uri. Fiecare banner va fi plasat timp de o luna, in coordonare cu spoturile radio-TV.

"Bannerele vor fi difuzate pe pagina de intrare a cel putin 50 de site-uri care inregistreaza un numar de << clienti unici >> de minim 50.000/luna, conform celei mai recente monitorizari << Studiul de Audienta si Trafic Internet >> (SATI), disponibila in luna mai 2018. Profilurile (categorii SATI) acestor site-uri sunt: stiri generale, stiri si analize, stiri si analize locale, economic & financiar, educatie", se precizeaza in Caietul de sarcini al MFE.

Ads

O parte din banii campaniei va fi alocata pentru realizarea a 86 de panouri outdoor simple si 29 de panouri outdoor cu afisaj electronic, ambele fiind distribuite la nivel national, timp de 20 de saptamani.

In plus, alti bani vor fi folositi pentru 4.000 de seturi de obiecte promotionale, fiecare set incluzand un pix cu stick the memorie incorporat si o agenda de tip notes (mica), personalizata atat la exterior, cat si in interior cu vizualurile campaniei.

De asemenea, va fi realizata, in 2.500 de exemplare, o brosura cu informatii generale privind fondurile europene, sub forma unui "Ghid referitor la finantarea din partea UE".

O parte din suma campaniei este alocata pentru promovare de campanii platite pe Facebook, pentru paginile web ale institutiilor, pentru subiectele comunicate de MFE si alte subiecte complementare, timp de sapte luni.

Pentru aceasta campanie, MFE a organizat o licitatie directa, iar termenul de depunere a ofertelor este 12 noiembrie. La selectia castigatorului, oferta financiara conteaza in proportie de 40% din scorul final, in timp ce componenta tehnica are o pondere de 60%.

Ads