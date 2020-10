Se prelungeste cu o saptamana inscrierea pentru microgranturile de 2.000 euro acordate din fonduri externe nerambursabile

Peste 18.700 de cereri au fost depuse pana in prezent, in programul de microgranturi."Etapa de inscriere in cadrul masurii 1 - 'Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile' din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanta de Urgenta nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, s-a prelungit cu o saptamana", a informat ministerul.Noul termen-limita de inscriere pentru IMM-urile, PFA-urile, ONG-urile si CMI-urile care doresc sa acceseze microgranturile este miercuri, 21 octombrie 2020, ora 20:00.Formularul electronic de inscriere in cadrul masurii 1 - "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" ramane activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro.Totalul bugetului alocat programului este de 100 de milioane de euro.Despre acest program a vorbit joi si Liviu Rogojinaru, secretar de stat pentru Mediul de Afaceri in Ministerul Economiei, in cadrul videoconferintei "RoInvest", organizata de Agentia de presa News.ro, in parteneriat cu Team Innovation Media si Agentia de PR si comunicare Plurivox."As incepe cu cele trei programe care sunt acum in desfasurare la Ministerul Economiei si ne ocupam de ele in mod direct. Primul program, acela de 100 milioane euro pentru companiile foarte mici, microintreprinderi, persoane fizice autorizate, a inceput de luni. Pana acum avem peste 16.000 de aplicanti in sistem, avem si in jur de 1.000 de aplicanti la care s-au cerut lamuriri suplimentare. Ne pare bine ca programul merge corect, nu s-a blocat. Am avut peste 300 de accesari pe minut si programul nu s-a blocat, functioneaza corect. Il vom tine deschis pana la sfarsitul saptamanii, dar eu cred ca va fi deschis si saptamana viitoare, de asa maniera incat toti cei care vor avea dorinta, necesitatea si vor voi sa poata sa intre in acest program", a declarat secretarul de stat Liviu Rogojinaru.