Noi experti pentru Ministerul Fondurilor UE: 280 de euro/zi pentru evaluatori de proiecte

Ministerul Fondurilor Europene urmeaza sa beneficieze de serviciile unor experti care sa evalueze proiectele depuse, in special pe cele in domeniul competitivitatii, si sa verifice cererile de rambursare, plata urmand sa fie de 280 de euro/zilnic.

"Este o idee pe care am lansat-o cu ceva timp in urma, si anume de a cauta solutii la volumul mare de proiecte depuse si neverificate inca, in special la partea de competitivitate. Desigur, si la verificarea cererilor de rambursare pentru ca sa fie platiti beneficiarii finali.

Astfel, am lansat astazi pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene o procedura prin care dorim sa angajam companii de recrutare de personal pentru a aduce experti pe aceste domenii.

Toti acesti experti vor fi pusi la dispozitia ministerului, a autoritatilor de management", a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, prezent la seminarul "Instrumente structurale, o sansa de modernizare pentru Romania", potrivit Realitatea TV, care citeaza Agerpres.

El a mentionat ca plata va fi de 280 de euro pe zi, cu conditia ca evaluarea unui proiect sa se faca intr-un termen rezonabil, de exemplu trei zile.

Acesta a mai precizat ca expertii vor fi platiti din bani europeni, prin Programul Operational Asistenta Tehnica, fondul fiind de aproximativ 7 milioane de euro pentru o durata de doi ani.

