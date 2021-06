PNRR, un plan facut "pe genunchi" cu pretentia de a lua miliarde de euro, spun specialistii

Desi au aparut voci ca PNRR a fost respnsi, ei bine, acesta nu poate fi respins, prin natura Mecanismului de Redresare si Rezilienta la nivel european. Dar, de fiecare data cand trimitem planuri incoerente la Comisia Europeana, ei ni le trimit inapoi cu niste adnotari, potrivit Project E. Specialistii spun ca, in prezent, tara noastra se afla sub evaluare, iar asta inseamna ca se cer o gramada de clarificari."Dar trebuie sa spun clar ca solicitarile de clarificari fac parte din procesul de evaluare si se intampla in orice proiect. Problema la PNRR este ca e scris in intregime de presupusi profesionisti si totusi ni se cer clarificari pe lucruri elementare(...) PNRR este un proiect de clasa a 12-a de 142 de pagini. Singura diferenta dintre planul trimis initial si cel trimis pe 31 mai este numarul de pagini. Motiv pentru care Comisia Europeana a avut un feedback deloc placut pe marginea documentului trimis.", scriu cei de la Project-E.Potrivit specialistilor, Cristian Ghinea este suspectat cp nu citit in intregime PNRR, altfel ar fi observat ca in anumite parti, capitole si subcapitole exista multiple referinte, note de subsol si trimiteri la sursa, pe cand in alte parti ale planului nu avem nici o referire."Se pare ca nu toti colegii domnului Ghinea sunt profesionisti si in orice caz nu a existat cineva care sa centralizeze si care sa dea o nota unitara intregului document", se mai arata in material.