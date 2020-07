Presedintele Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri: Foarte multa lume a crezut ca IMM Invest e un program in care se dadeau tigai gratis

"IMM Invest a plecat de la bun inceput cu o imagine falsa asupra programului, mai ales asupra celor care, teoretic, ar fi fost potentiali beneficiari. Foarte multa lume a crezut ca este vorba despre un program, ca sa parafrazez un prieten, in care se dadeau tigai gratis. Nu a fost asa ceva. Este un program de creditare pe care eu l-am asemana cu urmatoarea metafora: te afli intr-o seceta, te afli in fata unui camp pe care trebuie sa-l salvezi si tu, practic, incerci sa identifici acele fire verzi de porumb pe care trebuie sa le uzi. E inutil sa uzi plantele uscate, sa uzi buruienile.Trebuie sa gasesti firul acela de porumb verde viabil din care mai poti sa scoti ceva. Noi am demarat acest program de fapt prin februarie, cred ca inainte de Sfantul Valentin si am plecat initial cu un buget de 800 de milioane de lei si cu un ajutor de stat in spate. Venind criza, s-a schimbat situatia. Ne-am trezit cu plafon de 15 miliarde de lei care avea in spate ajutor de stat pe partea de dobanda si comision, o treaba destul de importanta. Ca sa nu mai spun de faptul ca apoi a venit legea in Parlament care a modificat Ordonanta de Urgenta IMM Invest si care a mai adaugat 15 miliarde de lei. Deci, ipotetic, astazi vorbim despre un plafon de 30 de miliarde de lei", a spus Paun, la Digi 24.Acesta a adaugat ca a fost nevoie de o perioada de lamuriri in care s-a precizat ca IMM Invest este un program care presupune o analiza din partea bancii, iar cel care il acceseaza "trebuie sa dai banii inapoi"."Lumea a crezut ca acest program este un program in care se dau finantari directe din buget, granturi nerambursabile . Foarte multe IMM-uri, unele dintre ele lansate prin Start-Up Nation sau pe programe similare, au crezut ca pot apela la acesti bani, sa ia banii si sa nu-i dea inapoi. A trebuit o perioada sa explicam ca este un program de creditare, in care trebuie sa dai banii inapoi, platesti poate si dobanda in viitor. Este un program care teoretic presupune o analiza din partea bancii. Chemi specialistul sa se uite la acel teren afectat de seceta si spui "Arata-mi unde e porumbul verde"", a explicat oficialul.In viziunea presedintelui FNGCIMM, in Romania, strategia bazata pe consum ca motor de tractare a economiei si de dezvoltare "nu tine, pentru ca nu suntem inca o economie care sa tina in spate aceasta coloana vertebrala bine osificata"."Avem credite aprobate de catre banci undeva la 10,2 miliarde de lei. Ritmul se schimba de la zi de zi si ne apropiem de plafonul de 15 miliarde si, in total, avem undeva la 11.600 de credite aprobate pentru aceste IMM-uri. Sunt 67.000 de cereri de credit depuse la banci, din care au fost luate doar 40.000 in analiza. Sunt undeva de 17.000 de dosare respinse de catre banci. Asta e capacitatea reala a economiei romanesti. Sa te bazezi pe un numar de pana la 20.000 de IMM-uri viabile active, sanatoase, e ceva trist.Noi trebui sa facem eforturi substantiale in perioada urmatoare ca aceasta multime de IMM-uri viabile sa creasca semnificativ de mult. In Romania, strategia bazata pe consum ca motor de tractare a economiei si de dezvoltare nu tine, pentru ca nu suntem inca o economie care sa tina in spate aceasta coloana vertebrala bine osificata. Programul acesta face si un lucru bun, si anume ca oarecum merge pe directia meritocratiei, ii premiaza pe cei buni si e bine ca e asa, pentru ca pana la urma, repet, nu are sens sa uzi buruienile. Daca am mari plafonul, cum zice legea, la 30 de miliarde, nu prea mai gasesti altii, nu mai ai cui sa-i dai bani", a subliniat Cristian Paun.IMM Invest este cel mai mare program de sustinere a Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Romania, demarat in ultimii 30 de ani.Principalele avantaje aduse de acesta sunt urmatoarele: statul asigura pana la 90% din valoarea creditului, dobanda creditelor este subventionata integral de stat cel putin pana la final de an, zero comisioane legate de garantia statului, zero comision de rambursare anticipata a creditului, iar perioada de acordare a garantiei este de pana la 72 de luni.