SUA ofera Romaniei un grant de 600.000 de dolari pentru combaterea traficului de persoane din tara

Proiectul a fost promovat in cadrul unui eveniment desfasurat la sediul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la care au participat ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu , procurorul general Gabriela Scutea , secretarul de stat in MAI, Bogdan Despescu, si directorul pentru Europa Centrala si de Est al International Justice Mission (IJM), Shawn Kohl."Sunt incantat sa va anunt ca Guvernul Statelor Unite ale Americii a furnizat un grant de 600.000 de dolari catre International Justice Mission pentru a combate traficul de persoane. (...) Impreuna vom invinge traficantii de persoane si ii vom proteja pe cei care le-ar putea deveni victime. Guvernele anterioare au ales sa ignore si sa intarzie investigarea si anchetarea cazurile de trafic de persoane. Dar chiar si cu noua provocare a pandemiei globale, Guvernul Orban s-a focusat pe problema si face progrese. Au fost multe succese recente in Romania in a combate crima organizata si traficul de persoane. (...) Desi premierul Orban si Guvernul sau au facut progrese in eradicarea traficului de persoane, problema este prea mare pentru ca orice organizatie sa o gestioneze singura. Trebuie facut mai mult. Pagubele facute de fostele guvernari la Codurile penale trebuie remediate", a declarat ambasadorul Adrian Zuckerman.El a adaugat ca toti membrii partidelor, indiferent de formatiune, trebuie sa se implice in problema traficului de persoane."Nu este o problema politica. Membrii tuturor partidelor politice ar trebui sa fie uniti in problema traficului de persoane. Traficul de persoane este un rau universal si toti, indiferent de partid, ar trebui sa se angajeze in eradicarea lui. Parlamentul trebuie sa inaspreasca legislatia pentru marirea pedepselor pentru trafic de persoane", a spus ambasadorul SUA.La randul sau, ministrul Catalin Predoiu a afirmat ca este important sa continue instruirea procurorilor, expertilor si politistilor pentru ca devine "din ce in ce mai sofisticata" criminalitatea si mai periculoasa pentru cetateni."Am lucrat inca de anul trecut la mai multe programe cu sprijinul expertilor dumneavoastra si, la cum vad, pe viitor finantate de Guvernul SUA prin IJM. Este important sa continuam sa instruim procurorii nostri, sa instruim expertii, politistii pentru ca devine din ce in ce mai sofisticata criminalitatea, se diversifica si devine din ce in ce mai periculoasa pentru cetateni. Trebuie sa protejam victimele, trebuie sa prevenim, dar totodata trebuie sa anchetam si sa incriminam eficient crima organizata care este implicata in traficul de persoane. Sunt sigur ca printre eforturile pe care le facem impreuna (...) vom avea rezultate tangibile, deja avem rezultate, dar vor mai veni si altele. Stiu ca ai nostri colegi din DIICOT muncesc din greu la multe cazuri si sunt sigur ca in curand vom avea rezultate tangibile", a declarat Predoiu.Bogdan Despescu (MAI) a precizat ca, in ceea ce priveste combaterea traficului de persoane, in primele 9 luni ale acestui an 138 de persoane au fost arestate preventiv."Prevenirea si combaterea traficului de persoane este o preocupare constanta a MAI si cautam permanent solutii in acest sens impreuna cu partenerii interni, dar si cu partenerii internationali. Avem in vedere intarirea intregului sistem judiciar din Romania si sprijinirea tuturor institutiilor implicate in abordarea cazurilor de trafic de persoane cu o preocupare sporita fata de victime. In anul 2020 au fost deja obtinute rezultate importante in lupta impotriva traficului de persoane. Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane si partenerii sai au implementat 13 campanii de prevenire, 14 proiecte educationale, fiind desfasurate peste 1.500 de activitati de informare pentru 150.000 de beneficiari. Un numar de 29 de victime au fost repatriate in Romania. In ceea ce priveste combaterea traficului de persoane, in primele 9 luni ale acestui an au fost organizate 107 actiuni operative. In cadrul acestora, au fost efectuate 299 de perchezitii domiciliare, fiind cercetate 430 de persoane, dintre care 178 au fost retinute si 138 arestate preventiv", a mentionat Despescu.Luna aceasta, International Justice Mission (IJM) a lansat un proiect, pe o perioada de doi ani, intitulat "Consolidarea raspunsului proactiv in materie penala la traficul de persoane din Romania".Proiectul este finantat printr-un grant in valoare de 600.000 de dolari de catre Biroul pentru monitorizarea si combaterea traficului de persoane din cadrul Departamentului de Stat al SUA. IJM a semnat recent protocoale de cooperare cu Agentia Nationala pentru Combaterea Traficului de Persoane (ANITP), cu Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate (DCCO) si cu Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) si va colabora cu aceste agentii, Ambasada SUA, si alti parteneri diplomatici si din cadrul societatii civile pentru a imbunatati capacitatea Romaniei de a combate traficul de persoane.IJM este o organizatie internationala care lucreaza cu guverne din intreaga lume pentru a combate traficul de persoane. IJM a deschis biroul pentru Europa Centrala si de Est la Bucuresti, in ianuarie 2019, sub conducerea directorului Shawn Kohl.