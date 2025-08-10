Cine este românul care se află pe lista celor mai bogați imigranți din America în 2025. Averea lui este estimată la 2,5 miliarde de dolari

Autor: Maria Popa
Duminica, 10 August 2025, ora 21:50
1722 citiri
Fondatorul startupului Databricks, Ion Stoica Foto: Captura video/euronews romania

Un număr de 125 de cetățeni americani născuți în străinătate sunt miliardari și trăiesc în America. Ei provin din 41 de țări, însă au devenit bogați în Statele Unite.

Pe această listă se regăsește un singur român. Fondatorul startup-ului Databricks, Ion Stoica, este singurul român care se află pe lista Forbes a miliardarilor imigranți ce trăiesc în SUA, arată economedia.

Averea lui Ion Stoica este estimată de Forbes la 2,5 miliarde de dolari.

Forbes definește miliardarii imigranți ca fiind cetățeni americani născuți în străinătate care trăiesc în prezent în Statele Unite și au o avere netă estimată la peste 1 miliard de dolari la data de 7 iulie 2025.

Pe această listă nu sunt incluși cei 46 de miliardari fără cetățenie care trăiesc în America (cum ar fi Andreas Halvorsen și Adam Neumann) și cei 16 cetățeni americani născuți în străinătate care trăiesc în afara țării (cum ar fi Len Blavatnik).

Se pare că două dintre cele mai bogate 10 persoane din SUA și din lume sunt imigranți, inclusiv cea mai bogată persoană din lume, care este Elon Musk, de 54 de ani. El s-a născut în Africa de Sud și a venit în Statele Unite prin Canada când era student. Musk are acum o valoare estimată la 393,1 miliarde de dolari.

Al doilea cel mai bogat imigrant este cofondatorul Google, Sergey Brin, de 51 de ani, cu o avere estimată la 139,7 miliarde de dolari. Familia lui Brin s-a mutat în America din Rusia pe când el avea doar 6 ani.

