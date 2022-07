Premierul Nicolae Ciucă a declarat marţi, 5 iulie, la preluarea oficială a fabricii Ford Craiova de către Ford Otosan, că este o investiţie care vizează în mod deosebit producerea de alte patru noi tipuri de vehicule, el arătând că începând cu 2024, aici va fi produs primul autovehicul complet electric.

Premierul a declarat că se bucură că este din nou acasă, la Craiova, fiind judeţul lui natal, pentru a participa la un eveniment atât de important, transferul fabricii de autpmobile Ford Craiova de către compania Ford Otosan.

”Este un transfer care vine cu o investiţie de 490 de milioane de euro, în următorii trei ani. Este o investiţie care vizează în mod deosebit producerea de alte patru noi tipuri de vehicule, şi ceea ce este de subliniat este că, începând cu anul 2024, va fi produs primul autovehicul complet electric”, a spus premierul.

Nicolae Ciucă a mai spus că a avut o discuţie foarte bună cu preşedintele Ford Europa şi cu managerul Ford Otosan, cu staff-ul tehnic al celor două companii.

”Am înţeles foarte bine care sunt proiectele, bazate pe o viziune de dezvoltare, în perioada următoare, a fabricii Ford de la Craiova, şi intenţiile de investiţii pentru tot ceea ce înseamnă nevoia de a asigura coerent producerea de autovehicule în Craiova”, a mai spus premierul.

Potrivit şefului Executivului, toate aceste investiţii noi vin cu o serie întreagă de obligaţii, de angajamente, pe bază de dialog, la nivelul Guvernului, pentru a susţine tranziţia de la motoarele pe combustie la motoarele complet electrice.

Ads

”Practic, prin această investiţie, Ford Craiova vine şi sprijină proiectele guvernamentale, pentru a ne atinge obiectivele asumate la nivelul Uniunii Europene, pentru o tranziţie verde, pentru a reuşi să asigurăm ca din 2035 să producem autohevicule şi să folosim autovehicule cu emisii de carbon zero şi de asemenea, ne ajută ca pe orizontală, să putem să dezvoltăm capacităţi de producţie care să sprijine aceste întreg demers al sectorului de business din România”, a afirmat el.

Nicolae Ciucă a mai declarat că, în calitate de premier liberal, de la preluarea mandatului a avut o abordare cât se poate de deschisă pentru dialogul cu sectorul de business şi deschidere către sectorul de business şi investiţii din afara ţării.

”Avem nevoie de stabilitate, de predictibilitate, avem nevoie de investiţii” a arătat premierul, precizând că oficialii de la Ford au ridicat problema dezvoltării infrastructurii pentru maşinile electrice.

Ads

”Pot spune că, la nivelul Guvernului, există un angajament asumat prin PNRR, astfel încât până la finele lui 2026, să realizăm 18.000 de staţii de încărcat, din care 13.000 sunt din fonduri europene şi 5.000 de la bugetul de stat”, a mai spus premierul.

”Prin această investiţie de astăzi, am putut să desluşesc foarte clar, foarte limpede că este vorba de o întărire a prezenţei Ford în oraşul Craiova, de o intensificare şi o dezvoltare a capacităţii de producţie. Dacă astăzi există în plan să se producă aproximativ 150.000 de vehicule pe an, anul viitor angajamentul este să producă 172.000 de vehicule pe an. 200.000. Noi sperăm să produceţi şi mai mult, 300.000 dacă e posibil”, a declarat Ciucă.

El a menţionat că este un lucru îmbucurător atât din perspectiva menţinerii atenţiei pentru dezvoltarea industriei auto din România şi a industriei de automotive din România.

Ciucă a spus că managerul general al Ford Otosan le-a solicitat în discuţia de astăzi să aibă în vedere ca în perioada următoare să existe un dialog în ceea ce priveşte venirea în România a altor investitori, parteneri ai companiei Ford Otosan. ”Avem această deschidere şi sprijinim aceste demersuri”, a adăugat premierul, arătând că prin planu de astăzi au constatat că există în intenţie dezvoltarea a încă 600 de locuri de muncă la nivelul companiei Ford Craiova.

Ads