Compania auto cu uzină în România va concedia 1.000 de angajați. „Cererea pentru mașini electrice rămâne cu mult sub estimările industriei”

Producătorul auto american Ford a anunţat marţi, 16 septembrie, că va reduce până la 1.000 de locuri de muncă la uzina sa de maşini electrice din oraşul german Köln, pe fondul cererii slabe pentru vehicule electrice, transmite Reuters.

Compania le va oferi pachete de plecări voluntare angajaţilor afectaţi.

”În Europa, cererea pentru maşini electrice rămâne cu mult sub estimările industriei”, a precizat compania într-un comunicat.

”Ford va trece, prin urmare, la un program de lucru într-un singur schimb la fabrica din Köln, începând din ianuarie 2026”, ceea ce va duce la aceste pierderi de locuri de muncă, a adăugat compania.

Ford a transmis că le va oferi pachete de plecări voluntare angajaţilor afectaţi de la centrul său de vehicule electrice din Köln.

Constructorul american trece printr-un proces dificil de restructurare în Germania, care afectează mii de locuri de muncă, inclusiv la fabrica din Köln şi la cea din Saarlouis, destinată să fie închisă.

Ads