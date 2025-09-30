Șeful Ford dezvăluie cum „trișează” producătorii chinezi de mașini electrice: „Sprijinite de guvernele lor locale”. Sugerează că ar vrea și el același lucru

Jim Farley, directorul general al Ford, a atras atenția asupra avansului copios al constructorilor auto chinezi pe piața vehiculelor electrice, afirmând că prezența acestora a redus aproape la zero competiția reală din partea firmelor americane, transmite Business Insider, după un interviu acordat pentru podcastul Decoder, găzduit de The Verge.

În timpul episodului, Farley a sintetizat poziția chinezilor: „Nu există o competiție reală din partea Tesla, GM (n.r. General Motors) sau Ford în comparație cu ceea ce am văzut din partea Chinei. Ea domină complet peisajul global al vehiculelor electrice și asta tot mai mult și în afara Chinei”.

Farley a pus o parte din succesul chinez pe seama sprijinului public pentru industria locală: „China are succes dintr-un motiv întemeiat. Are o capacitate de inovare excelentă, la un cost foarte scăzut”. El a mai subliniat rolul subvențiilor locale: „Există sute de companii, toate sprijinite de guvernele lor locale, astfel că beneficiază de subvenții uriașe. Sunt mărci noi – BYD, Geely, dar și companii precum Nio și Xiaomi – multe dintre ele fără experiență anterioară în industria auto, iar acesta este un mare avantaj pentru ele”.

Șeful Ford a sugerat că și el ar vrea sprijin guvernamental, dar nu sub forma de voucher pentru achiziția de mașini, așa cum a fost până acum. „Avem nevoie de sprijin pentru creditul fiscal pentru producție de baterii, astfel încât să putem fi competitivi cu China, deoarece are un avantaj enorm, și trebuie să transferăm această proprietate intelectuală pentru a începe să extindem cu adevărat producția de baterii” a mai explicat Farley pentru The Verge

Ads

Business Insider și alte publicații notează că acesta nu este primul semnal venit dinspre Farley privind avansul Chinei. La Aspen Ideas Festival, în iunie, el a descris progresul chinez drept „cel mai umilitor lucru” pe care l-a văzut, remarcând superioritatea tehnologiei de la bord: „Au o tehnologie de bord mult superioară. Huawei și Xiaomi sunt prezente în fiecare mașină”. Farley a adăugat și o observație despre integrarea digitală în vehicule: „Intri în vehicul și nu trebuie să-ți conectezi telefonul. Automat, întreaga ta viață digitală este oglindită în mașină”.

Într-un alt interviu, din octombrie 2024, Farley a vorbit despre experiența sa personală cu primul model electric produs de Xiaomi, SU7: „Nu-mi place să vorbesc prea mult despre competiție, dar conduc un Xiaomi”. Despre modul în care a ajuns cu mașina în SUA, el a povestit: „Am adus unul cu avionul de la Shanghai la Chicago, îl conduc de șase luni și nu vreau să renunț la el”.

Ads

Datele care documentează sprijinul statului chinez pentru industria auto electrică sunt citate de analiști. Un raport al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) a estimat că statul chinez a canalizat cel puțin 230,9 miliarde de dolari pentru susținerea producătorilor locali de vehicule electrice între 2009 și 2023.

Răspunsul Occidentului la această situație a inclus măsuri tarifare: Statele Unite au decis impunerea unor taxe vamale foarte mari asupra importurilor de vehicule electrice din China, iar Uniunea Europeană a majorat, de asemenea, taxele asupra unor modele chinezești, acuzând subvențiile masive acordate de Beijing drept o formă de concurență neloială.

Ads