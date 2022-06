Americanii revin la camionete, japonezii trec la masini hibride

Americanii incep sa se intoarca la vechiurile obiceiuri de consum dupa ce economia a inceput sa dea semne de redresare. In urma cu doi-trei ani, o intreaga industrie auto a fost pusa pe butuci dupa ce americanii au inceput sa cumpere tot mai multe masini mici, in detrimentul celebrelor camionete.

In top 5 cele mai vandute automobile in SUA, singurele care au inregistrat scaderi fata de anul precedent sunt modele Camry si Corolla de la Toyota, a caror vanzari au coborat cu 7,5%, respectiv 9,8% comparativ 2009.

La randul lor, modelele din seria F de la Ford au raportat o crestere de 27,7% fata de anul precedent, ajungand la vanzari de 528.349 unitati in 2010, de peste doua ori mai multe decat a reusit sa vanda Dacia in intreaga Europa in ultimul an.

Cu 370.135 de unitati vandute in 2010, dupa o crestere de 16,9% fata de 2009, Chevrolet Silverado revine pe locul doi in topul vanzarilor in SUA. Pe trei a cazut Toyota Camry, care a vandut in 2010 doar 327.804 unitati, cu aproape 26.600 de unitati mai putin decat in precedentele 12 luni.

Pozitia a patra este ocupata de Honda Accord, care a raportat vanzari de 311.381 unitati in 2010. In top 10, Honda este singurul producator care detine 3 modele: Accord, Civic si CR-V. Honda Accord a fost urmata in top de Toyota Corolla, a caror vanzari au scazut de la aproximativ 295.000 de unitati in 2009, la 266.082 unitati in 2010.

De partea cealalta a Oceanului Pacific, in Japonia, cel mai bine vandut automobil a fost Prius, modelul hibrid al celor de la Toyota. Cu peste 315.000 de unitati vandute in 2010, Prius a reusit sa doboare recordul de vanzari intr-un singur an detinut de Toyota Corolla inca din 1990, cand a inregistrat vanzari de 300.000 unitati.

Vanzarile au fost sustinute in special de subventiile guvernamentale acordate pentru sprijinirea sectorului auto si de stimulentele financiare acordate pentru cumpararea de autovehicole ecologice.

In total, Toyota a vandut in Japonia peste 1,5 milioane de automobile in 2010, fiind urmata de Nissan si Honda, fiecare cu aproximativ 650.000 unitati vandute.

Vanzarile auto inregistrate de fiecare model in parte in Japonia urmeaza sa fie anuntate de Asociatia Dealerilor de Automobile pe 11 ianuarie.

In Marea Britanie, topul celor mai bine vandute automobile este dominat de Ford, Vauxhall, divizia engleza a GM, si de Volkswagen. Ford detine o cota de peste 13% in piata britanica, avand doua modele in top 3: Fiesta, cu 103.013 unitati vandute, si Focus, cu 77.804 unitat vandute.

Pe pozitia a doua s-a clasat modelul Astra, facut pe platforma Opel, al celor de la Vauxhall, care a inregistrat vanzari de 80.646. La randul sau, modelul Vauxhall Corsa s-a vandut in 77.398 unitati, ocupand pozitia a patra in top.

Clasamentul este incheiat de Volkswagen Golf, vandut in peste 58.100 de unitati.

