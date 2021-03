Ford isi muta productia noului motor hybrid Duratec din Mexic in Europa. Capat de linie si pentru modeul Mondeo

"Ford a anuntat astazi ca va continua sa investeasca intr-un viitor electrificat pentru operatiunile sale din Valencia. Noul motor Duratec hybrid 2,5 litri va fi construit la uzina sa de motoare din Spania de la sfarsitul anului 2022, si totodata Ford va creste si capacitatea de asamblare a bateriilor", anunta compania.De la sfarsitul anului 2022, la fabrica din Valencia se va produce motorul Duratec hybrid 2,5 litri ce echipeaza versiunea europeana Kuga PHEV, dar si celelalte versiuni Kuga, Galaxy si S-MAX Full Hybrid. Motorul pe benzina cu ciclul Atkinson, de 2,5 litri este primul de acest tip produs de Ford in Europa si demonstreaza importanta pe care o au vehiculele PHEV si full-hybrid in gama actuala si viitoare a vehiculelor Ford in Europa."Astazi Ford face inca un nou pas in calatoria spre electrificare, oferind o punte catre un viitor complet electric al autovehiculelor noastre, demonstrand astfel angajamentul nostru continuu fata de operatiunile de productie din Valencia, unde am investit aproximativ 3 miliarde de dolari din 2011 pana in prezent", a declarat Kieran Cahill, vice presedinte, productie, Ford Europa.Motorul Duratec hybrid 2,5 litri - care este produs in prezent la uzina Ford din Chihuahua, Mexic - va fi fabricat in Valencia alaturi de motoarele pe benzina EcoBoost de 2 si 2,3 litri, pentru care cererea de piata este considerabila.De asemenea, Ford a confirmat o investitie suplimentara de 5,2 milioane de Euro pentru a sprijini capacitatile de asamblare a bateriilor la fabrica sa din Valencia, in urma unei investitii initiale de 24 de milioane de Euro anuntata in ianuarie 2020. Instalatia a inceput sa functioneze in septembrie anul trecut. Suplimentarea capacitatii de asamblare a bateriilor este necesara pentru a sustine cererea crescuta pentru productia de vehicule electrificate curente si viitoare, precizeaza compania.La inceputul acestui an, Ford a anuntat o investitie de cel putin 22 de miliarde de dolari la nivel global in electrificare, aproape de doua ori mai mult fata de planurile de investitii anterioare ale companiei. Compania a anuntat, de asemenea, o investitie de 1 miliard de dolari in Centrul de Electrificare din Koln, Germania, pentru fabricarea vehiculelor electrice, primul centru de acest fel al companiei, in Europa. Primul autovehicul Ford complet electric, produs in Europa, va fi produs la Koln in 2023, cu potentialul unui al doilea vehicul complet electric.Pana la jumatatea anului 2026, 100% din gama de vehicule Ford din Europa va fi cu zero emisii, complet electrica sau plug-in hybrid, cu obiectivul de a atinge o gama complet electrica pana in 2030.Pe masura ce Ford evolueaza spre un viitor complet electric pentru autovehiculele sale, preferintele consumatorilor europeni se schimba. In 2020, 39% din vanzarile de autovehicule Ford au fost reprezentate de SUV-uri si crossovere - in crestere cu 8 puncte procentuale fata de 2019. Mai mult, clientii sunt mai increzatori in electrificare; peste 50% dintre proprietarii de Kuga au ales versiunea PHEV a modelului.Ca urmare a acestor schimbari in preferintele clientilor, Ford va elimina treptat modelul Mondeo la sfarsitul lunii martie a anului viitor. Celelalte vehicule mari crossover si multifunctionale ale Ford - Ford Galaxy cu sapte locuri si Ford S-MAX - vor continua sa fie produse, versiuni hibride complete ale ambelor fiind lansate recent.Lansat in 1993, Mondeo a fost primul autovehicul Ford considerat o masina "globala", menita sa consolideze gama de modele Ford din intreaga lume. De la lansarea sa in Europa, unde a inlocuit Ford Sierra, vanzarile Mondeo au ajuns pana in prezent la aproximativ cinci milioane de unitati. Ford se angajeaza pe deplin sa-si dezvolte gama de autovehicule in Europa si sa-si consolideze pozitia cu modele precum Kuga, Puma si Explorer PHEV. Compania introduce noi modele in Europa- incepand cu noul Mustang Mach-E, complet electric si versiunea Mustang Mach-E GT care va fi lansata mai tarziu in acest an- dar si cu primul sau autoturism de volum, complet electric, care va fi lansat pe piata in 2023.Ford Motor Company este o companie globala cu sediul la Dearborn, Michigan. 