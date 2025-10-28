Ford ar putea produce in Romania automobile de clasa mica

Joi, 28 Septembrie 2006, ora 14:24
1766 citiri
Ford ar putea produce in Romania automobile de clasa mica

Presedintele Ford, John Fleming, a declarat astazi la salonul Auto de la Paris ca va produce automobile de clasa mica pentru piata est-europeana, in cazul in care va investi in fabrica Daewoo Automobile Romania.

Presedintele Ford sustine ca preluarea companiei Daewoo Automobile Romania nu este inca sigura, de aceea nu poate oferi detaliile unui plan de actiune. "Probabil la sfarsitul acestui an, sau cel mai tarziu anul viitor, Guvernul roman va face public numele constructorului care va prelua uzina", a precizat reprezentantul Ford.

Procesul de privatizare al uzinei Daewoo a fost discutat marti la Bucuresti intr-o intalnire a premierului Calin Popescu Tariceanu cu presedintele Ford, John Fleming.

