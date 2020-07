Ford Romania renunta la o parte dintre angajati pe perioada determinata

"Compania noastra revizuieste constant nevoile de angajare pe baza cererii pietei si a eficientei procesului de productie. Avand in vedere situatia actuala a industriei in care operam, confirmam faptul ca o parte dintre contractele individuale de munca pe perioada determinata ale unor angajati de la fabrica Ford din Craiova nu vor fi prelungite. Din ratiuni de confidentialitate, nu putem furniza informatii suplimentare", a transmis purtatorul de cuvant al fabricii Ford, Ana Maria Timis.Fabrica Ford a reluat, pe 4 mai, productia de vehicule si motoare la principalele sale uzine din Europa iar pentru uzina de la Craiova a anuntat ca va relua activitatea in mod etapizat, intr-un singur schimb de lucru, atat in sectia de productie vehicule, cat si in cea de productie motoare.