Ford Romania suspenda productia la Craiova, din cauza crizei semiconductorilor

Poveste similara si la Dacia Mioveni

Criza prin care trece industria auto la nivel global, din cauza incapacitatii furnizorilor de semiconductori de a face fata comenzilor, a ajuns si la Craiova, unde Ford pregateste suspendarea activitatilor."Ca urmare a problemelor legate de furnizarea de semiconductori care afecteaza o mare parte din industria auto globala, Ford Craiova va suspenda temporar productia de vehicule si motoare timp de 8 zile, incepand cu 26 februarie. Planul actual este ca productia la Ford Craiova sa fie reluata pe data de 10 martie", este mesajul companiei, conform Profit.ro La inceputul lunii februarie uzina Dacia din Mioveni si-a intrerupt activitatea , pentru prima data de la izbucnirea crizei de semiconductori la nivel global. Compania avea prevazute si alte zile de inchidere, in luna februarie.Potrivit Directiei Comunicare Groupe Renault Romania , "in cursul lunii februarie, Grupul Renault va adapta productia industriala pe fondul penuriei de componente electronice provenite de la anumiti furnizori. Astfel, activitatea de productie industriala de la Mioveni a fost intrerupta in data de 1 februarie. Echipele Grupului - Supply Chain si Achizitii sunt mobilizate pentru a gestiona impactul generat de aceasta criza mondiala, care afecteaza mare parte din sectorul auto".Producatori auto din intreaga lume opresc linii de asamblare a vehiculelor din cauza lipsei semiconductorilor, in unele situatii din cauza masurilor SUA impotriva unor producatori chinezi de cipuri. Sunt afectate uzine din China, America de Nord si Europa.