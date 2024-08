Guvernul iarta Ford de o amenda de 14 milioane de euro

In timp ce se dovedeste a fi fara mila cu salariile bugetarilor, Guvernul Boc tocmai a iertat compania americana Ford de o amenda intre 3 si 14 milioane de euro.

Potrivit contractului de privatizare, incheiat in 2007, americanii de la Ford erau pasibili de amenda, in cazul in care nu derulau la timp investitiile programate.

Potrivit Ziarului Financiar, Ford se angajeaza sa finalizeze investitia pana in 2013, cu un an mai tarziu.

Motivul invocat este declinul pietei europene. John Fleming, fostul sef al Ford Europa, prezent miercuri la Bucuresti, a spus: "Este in interesul tuturor ca acesti bani sa fie investiti in uzina si nu cheltuiti altfel". Viitorul model de clasa mica al Ford va intra in productie la Craiova in toamna anului viitor.

Grupul Ford, singurul producator american care nu s-a regasit in situatia de a fi salvat in 2009 de autoritatile din SUA, primeste ajutor de la Washington si de la alte guverne pentru a-si reduce datoriile, potrivit Wall Street Journal. Pentru uzina de la Craiova Ford a contractat de la BEI un imprumut de 400 milioane de euro, garantat in proportie de 80% de statul roman.

