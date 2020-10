Dolj: 17 angajati ai Ford Craiova, confirmati cu noul coronavirus

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Potrivit purtatorului de cuvant al Ford Romania , Ana Maria Timis, cele 17 cazuri sunt raspandite in diverse zone din cadrul uzinei, angajatii respectivi lucrand in schimburi diferite, iar programul si volumele de productie de la Ford Craiova nu sunt afectate de aparitia acestor cazuri."Toti acesti angajati respecta cu strictete recomandarile si instructiunile autoritatilor si institutiilor locale de sanatate, conform prevederilor legale in vigoare. Continuam sa respectam pe deplin toate protocoalele Ford pentru a preveni si a limita raspandirea coronavirusului si continuam sa lucram indeaproape cu Directia de Sanatate Publica Dolj. Programul si volumele de productie de la Ford Craiova nu sunt afectate de aparitia acestor cazuri", a mai declarat purtatorul de cuvant al Ford Romania, Ana Maria Timis.