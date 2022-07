Ford a avut cel mai mare profit din ultimii 11 ani

Ford a raportat un profit de 6,6 miliarde de dolari pentru anul 2010, aceasta fiind cea mai buna performanta a sa din ultimii 11 ani.

Volumul vanzarilor a crescut cu 20% dupa ce economia americana si-a revenit si a crescut cererea de camionete. In ceea ce priveste valoarea vanzarilor, aceasta a urcat cu 3% pana la 120,9 miliarde de dolari, informeaza BBC.

Acesta este al doilea an consecutiv in care Ford are profit, dar cel din 2009 a fost doar la jumatatea celui din 2010. Compania a precizat ca a castigat in toate regiunile lumii, inclusiv in Europa, unde terminase pe minus in anul precedent.

Analistii pietei auto nu sunt totusi surprinsi de succesul modelelor 4X4 deoarece acestea consuma mai putin combustibil decat modelele vechi, iar pretul carburantilor a scazut destul de mult in SUA pentru ca oamenii sa isi permita din nou aiba camionete.

Ford este singurul constructor auto din SUA care nu a avut nevoie de sprijin financiar din partea guvernului.

