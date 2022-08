Ford nu mai inchide si alte fabrici in Europa - piata s-a stabilizat

Reprezentantii companiei Ford transmit ca piata din Europa incepe sa se stabilizeze si ca nu vor mai fi inchise si alte fabrici in afara decat cele despre s-a vorbit pana acum acum.

"Nu mai avem de anuntat si alte reduceri ale capacitatii de productie", a declarat Stephen Odell, reprezentantul producatorului in Europa, potrivit Bloomberg.

Ford ar putea inchide cel putin o fabrica din Europa. Romania, in pericol?

In luna octombrie, reprezentantii companiei americane au anuntat inchiderea unei fabrici din Belgia si a altor doua din Marea Britanie pana la sfarsitul lui 2014, ceea ce inseamna disparitia a 6.200 de locuri de munca si reducerea cu 13% a capacitatii din regiune.

In Romania, Ford a investit 675 milioane euro intr-o fabrica de autovehicule din Craiova.

Ford vrea sa concedieze sute de angajati din Europa. Romania scapa

Totusi, Odell a aratat ca, pe fondul vanzarilor realizate in luna iunie pe cele 19 piete din Europa, au inceput "sa se arate semne de stabilitate" si ca "nu se preconizeaza un nou declin" in acest moment in regiune.

Ford a inregistrat pierderi de 1,75 miliarde de dolari in 2012, iar pierderile pentru anul acest sunt estimate la 2 miliarde.