Savanții schimbă totul despre creația lumii: Teoria Big Bang s-a petrecut altfel, fără precedent VIDEO

Timp de decenii, oamenii de știință s-au bazat pe o idee populară numită inflație cosmică pentru a explica cum a început universul și de ce arată așa astăzi. Această teorie sugerează că universul s-a extins cu o viteză de neimaginat la doar câteva momente după Big Bang. Însă acum, o echipă de savanți din Italia și Spania au venit cu o altă teroie, care schimbă totul în privința creației lumii. Ei anunță o nouă idee: undele gravitaționale ar putea deține cheia pentru cea mai bună înțelegere a Big Bang-ului.

Cercetarea a fost publicată în iulie 2025, în revista Physical Review Journal a Societății Americane de Fizică, sub titlul „Inflație fără inflație”. Aceasta a reunit o echipă de patru oameni de știință de la Universitatea din Padova, Italia și Universitatea din Barcelona, Spania, al cărui scop era să propună un nou model al teoriei Big Bang care ar putea ajuta la explicarea originilor universului, potrivit Yahoo News.

Fizicienii au vrut să creeze un model care să nu se bazeze pe o misterioasă particulă de inflație ca sursă a expansiunii universului.

Echipa a propus că mici ondulații din spațiu-timp, cunoscute sub numele de unde gravitaționale, au produs în mod natural fluctuațiile care au devenit ulterior galaxii și stele. Calculele lor arată că acest proces s-ar putea potrivi cu ceea ce observă de fapt astronomii, oferind în același timp o modalitate perfectă pentru ca universul să treacă de la expansiunea rapidă la cosmosul plin de radiații pe care îl cunoaștem astăzi. Pe scurt, acest model ar putea explica inflația fără a fi nevoie de particule noi ipotetice.

Mai întâi, cercetătorii au apelat la fizica cuantică în loc să se bazeze pe modelele cosmologice tradiționale. Ei au examinat modul în care mici ondulații din spațiu-timp, cunoscute sub numele de unde gravitaționale, ar putea da naștere în mod natural fluctuațiilor de densitate. Modelul lor a arătat că aceste ondulații pot apărea ca un efect de ordinul doi al undelor gravitaționale, devenind în cele din urmă dominante și modelând structura universului - stele, galaxii și tot ceea ce vedem pe cerul nopții.

De asemenea, au investigat instabilitatea inerentă a universului timpuriu - care ar putea fi de două ori mai vechi decât am crezut inițial - arătând că această instabilitate ar putea oferi o modalitate naturală pentru ca inflația să se încheie și pentru ca universul să treacă în starea plină de radiații pe care o vedem astăzi.

Model revoluționar pentru explicarea Big Bang-ului

Daniele Bertacca, unul dintre cercetătorii studiului și profesor la Universitatea din Padova, a declarat: „Prea multă flexibilitate în știință poate fi problematică, deoarece face dificilă determinarea dacă un model prezice cu adevărat ceva sau pur și simplu se adaptează a posteriori la datele observate.”

Referindu-se la beneficiul unei teorii bazate pe unde gravitaționale, mai degrabă decât pe o inflație misterioasă (o particulă ipotetică creată de oamenii de știință pentru a explica inflația), Bertacca a mai spus: „Tocmai eleganța și simplitatea modelului propus și absența parametrilor liberi sunt esențiale.”

Cercetătorii observă că acest model, concentrat pe ondulațiile din spațiu-timp care au creat începuturile galaxiilor și ale structurii cosmice, s-ar putea aplica și astăzi, pe baza comportamentului universului nostru. Echipa este interesată să vadă dacă mai multe observații și studii viitoare confirmă în continuare acest nou model. Dacă se întâmplă acest lucru, acest lucru ar putea revoluționa modul în care înțelegem teoria Big Bang și originea universului.

Conducătorul echipei pentru acest studiu, Raúl Jiménez de la Universitatea din Barcelona, a subliniat că o înțelegere aprofundată a gravitației și a fizicii cuantice este cea care susține teoria și care ar putea să o impulsioneze. Jiménez a subliniat că, fără a fi nevoie să se țină cont de inflație, noul model propus este minimalist și clar. Acesta oferă un cadru solid care poate fi apoi utilizat pentru teste ulterioare și predicții viitoare.

Daniele Bertacca a afirmat, de asemenea, că teoria este bună pentru domeniul cosmologiei în general: „Ca toate modelele teoretice, al nostru trebuie confirmat prin măsurători și observații pe care cercetătorii le pot analiza, evalua și compara cu datele din experimentele terestre și spațiale de astăzi și din viitorul apropiat... Aceste ondulații gravitaționale interacționează și dezvoltă complexitate în timp, ducând la predicții testabile pe care cercetătorii le pot compara acum cu date reale.”

