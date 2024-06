Formula 1: Verstappen, întrecut "la mustață" la Barcelona. Cum arată clasamentul calificărilor

Lando Norris (McLaren) va porni de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu al Spaniei, a zecea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.

Pe circuitul de la Barcelona, Norris a obţinut al doilea pole position din carieră.

Pe locul doi s-a clasat Max Verstappen (Red Bull Racing), pe trei Lewis Hamilton (Mercedes), pe patru George Russell (Mercedes), pe cinci Charles Leclerc (Ferrari), pe şase Carlos Sainz (Ferrari), pe şapte Pierre Gasly (Alpine), pe opt Sergio Perez (Red Bull Racing), pe două Esteban Ocon (Alpine) şi pe zece Oscar Piastri (McLaren).

Diferența dintre Norris și Verstappen a fost de 0.020 secunde.

Cu câteva ore înainte de calificări, un incendiu a forţat echipa McLaren F1 să evacueze zona de ospitalitate care îi este rezervată cu ocazia Marelui Premiu al Spaniei. Echipa britanică a anunţat că nu au existat răniţi. În plus, nu au fost vizibile pagube din exterior.

Unităţile de ospitalitate sunt structuri temporare cu zone de catering şi săli de întâlnire pentru membrii echipei şi oaspeţi.

Incidentul a avut loc chiar înainte ca piloţii McLaren, Lando Norris şi Oscar Piastri, să participe la a treia şi ultima sesiune de antrenamente înainte de calificări.

