Cursa de Formula 1 din Marea Britanie a fost oprită duminică, 3 iulie, după numai câteva zeci de secunde din cauza unui accident groaznic petrecut la startul luat la ora 17.05.

UDPATE 17.40 Oficialii circuitului au anunțat că pilotul Zhou Guanyu este în regulă și că verificările au arătat că nu are nicio fractură, un adevărat miracol pentru circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Știrea inițială:

Victima principală a accidentului care a afectat mai multe mașini a fost pilotul chinez Zhou Guanyu, care concurează pe o mașină Alfa Romeo.

Informațiile de ultimă oră arată că Zhou a fost scos din mașină, este conștient și se află sub evaluare la centrul medical al circuitului.

Reluările oficiale arată că monopostul Alfa Romeo a ajuns după bariera de protecție a circuitului.

I hope Zhou is okay after that crash it was worse than it looked #BritishGP pic.twitter.com/RI0Z1WQ7AU