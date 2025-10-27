Aproape de un accident teribil în Formula 1. Pilotul care a fost aproape să calce două persoane VIDEO

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 11:34
Momentul în care două persoane apar pe pistă, în fața lui Liam Lawson. Foto: Captură X / @RBR_Daily

Pilotul neozeelandez Liam Lawson, care a abandonat în turul al 30-lea din Marele Premiu de Formula 1 al Mexicului, a fost la un pas de a acroșa comisarii de cursă care traversau pista în cursa de duminică, scrie DPA.

Comisarii de cursă au pătruns pe pistă pentru a strânge niște resturi de pe pistă în timp ce Lawson ieșea de la boxe. Videoclipurile arată doi comisari alergând pe circuit chiar în fața neozeelandezului.

''O, Doamne, e o glumă? Tocmai ați văzut asta? Aș fi putut să-i omor, prietene!'', a spus Lawson în comunicarea radio.

După cursă, Lawson a adăugat că nu vrea să mai treacă printr-un asemenea episod: ''Sincer, nu-mi venea să cred ce văd. Am ajuns la virajul unu și erau doar doi tipi care alergau pe pistă. Era să-l lovesc pe unul dintre ei, sincer, a fost atât de periculos. Nu am mai trăit așa ceva înainte și nu am mai văzut asta în trecut. Este destul de inacceptabil. Nu putem înțelege cum, în timpul cursei, comisarilor li se poate permite să pur și simplu să traverseze pista așa. Habar n-am de ce, sunt sigur că vom primi un fel de explicație, dar chiar nu se poate întâmpla din nou.''

Comisarii de curse sunt responsabilitatea Federației Internaționale de Automobilism, care deocamdată nu a comentat subiectul.

Pilotul britanic Lando Norris (McLaren) a câștigat Marele Premiu al Mexicului, duminică, la Ciudad de Mexico, și este noul lider clasamentului din Formula 1, cu patru curse rămase din acest sezon.

