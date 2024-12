Anunț oficial în Formula 1. Schimbarea s-a produs chiar înaintea ultimei curse

Francezul Esteban Ocon a disputat duminică, în Qatar, ultima sa cursă cu Alpine în Formula 1. Pentru ultimul Mare Premiu al sezonului de la Abu Dhabi, el va fi înlocuit weekendul viitor de Jack Doohan, care urmează să se alăture echipei în 2025.

Alpine a anunţat, luni, „participarea pilotului său de rezervă Jack Doohan la Marele Premiu Abu Dhabi 2024 în locul lui Esteban Ocon. Această schimbare îl eliberează pe Esteban pentru a conduce pentru Haas în timpul testelor post-sezon din Abu Dhabi”.

Doohan fusese deja recrutat de Alpine, aşa că va evolua chiar înainte de 2025. El este fiul legendarului Mick Doohan, de cinci ori campion mondial moto.

„Anunţat deja ca pilot oficial alături de Pierre Gasly pentru sezonul 2025, Jack Doohan va concura cu N.61, numărul său de rezervă înregistrat, şi va lua parte, de asemenea, la testele de final de sezon ale echipei pe circuitul Yas Marina din Abu Dhabi”, a explicat Alpine.

BREAKING: Jack Doohan will make his F1 debut for Alpine in Abu Dhabi, replacing Esteban Ocon#F1 pic.twitter.com/JfLuX38AST