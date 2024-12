Anunț important în Formula 1. Colegul campionului Max Verstappen a fost concediat

Pilotul mexican de Formula 1 Sergio Perez (34 de ani) nu se va mai afla la volanul unui monopost Red Bull din sezonul viitor, a anunţat miercuri echipa austriacă, fără a dezvălui cine va fi viitorul coechipier al cvadruplului campion mondial olandez Max Verstappen, scrie AFP.

Conform unor surse, locul lui Perez ar putea fi luat de neozeelandezul Liam Lawson, care l-a înlocuit pe australianul Daniel Ricciardo la Racing Bulls, sau de japonezul Yuki Tsunoda.

"După patru sezoane de succes împreună, Sergio Perez şi echipa Red Bull au ajuns la un acord pentru o despărţire din sezonul 2025", a scris echipa austriacă, a treia în clasamentul constructorilor în 2024.

Perez, vicecampion mondial anul trecut, a terminat doar pe locul opt în acest sezon. După patru podiumuri obţinute în primele cinci curse ale anului, el nu a mai reuşit să se ridice la nivelul aşteptărilor până la finele sezonului.

Mexicanul a concurat în 90 de Mari Premii, a avut 29 clasări pe podium şi a câştigat cinci din cele şase locuri 1 din palmaresul său în cele patru sezoane ca şi coechipier al lui Max Verstappen la Red Bull.

"Sunt incredibil de recunoscător pentru cei patru ani petrecuţi cu Red Bull şi pentru oportunitatea pe care am avut-o de a concura cu o echipă extraordinară. A fost o experienţă de neuitat să pilotez pentru Red Bull şi voi preţui mereu succesele pe care le-am avut împreună. Am doborât recorduri, am atins borne importante şi am avut privilegiul de a întâlni o mulţime de oameni incredibili", a spus Perez.

Ads