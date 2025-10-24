Atac cibernetic în Formula 1. Campionul Verstappen a fost și el vizat

Autor: Teodor Serban
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 12:56
203 citiri
Atac cibernetic în Formula 1. Campionul Verstappen a fost și el vizat
Lando Norris și Max Verstappen FOTO X Formula 1

Hackerii au obținut acces neautorizat la un site al piloților operat de FIA, în cursul acestui an, a confirmat un purtător de cuvânt al organismului de conducere al Formulei 1, înaintea Marelui Premiu al Mexicului, informează DPA.

Hackerii dezvăluiseră anterior breșe de securitate pe rețelele de socializare. Aceștia au precizat că sunt fani ai Formulei 1 și au susținut că nu au avut nicio intenție răuvoitoare, declarând că scopul lor a fost să evidențieze vulnerabilitățile de securitate.

''FIA a luat cunoștință de un incident cibernetic care a implicat site-ul FIA privind clasificarea piloților, în timpul verii. Au fost luate măsuri imediate pentru a securiza datele piloților'', a precizat organizația într-un comunicat.

Hackerii au descoperit, de asemenea, că datele din pașaportul pilotului Max Verstappen, campionul mondial en titre de Formula 1, ar fi putut, în principiu, să fie accesate. Conform relatărilor din presă, hackerii și-au încheiat acțiunea în acel moment și nu au vizualizat sau stocat nicio informație sensibilă.

Pirații digitali au notificat FIA despre eroarea de securitate la începutul lunii iunie. Organismul de conducere a scos imediat site-ul offline și apoi a colaborat cu hackerii pentru a ajuta la protejarea portalului împotriva viitoarelor atacuri.

Crește dramatismul în Formula 1, cu cinci curse rămase. Ce s-a întâmplat pe Circuitul Americilor
Crește dramatismul în Formula 1, cu cinci curse rămase. Ce s-a întâmplat pe Circuitul Americilor
Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a dominat Marele Premiu al Statelor Unite pornind din pole position, duminică, şi a redus avantajul lui Oscar Piastri în clasamentul general al Campionatului...
Conor Moore, comediantul care îi imită perfect pe piloții din Formula 1. I-a impresionat pe Carlos Sainz și George Russell VIDEO
Conor Moore, comediantul care îi imită perfect pe piloții din Formula 1. I-a impresionat pe Carlos Sainz și George Russell VIDEO
După ce s-a făcut remarcat cu imitații în lumea golfului și a sporturilor irlandeze, Moore și-a îndreptat atenția către F1. A început să publice sketch-uri în care imită piloți,...
#formula 1, #atac, #campion, #Max Verstappen , #stiri Formula 1
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa dezastru, Dan Sucu propune trei contracte
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
FOTO UEFA a publicat doua imagini cu iubita lui Lamine Yamal si a declansat nebunia

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. 6 din 6! Campioana României e ”ciuca bătăilor” în Liga Campionilor
  2. Atac cibernetic în Formula 1. Campionul Verstappen a fost și el vizat
  3. Cine e jucătoarea care a prins ultimul bilet pentru Turneul Campioanelor
  4. Reacția ironică a lui Baiaram, scos din lot de Mirel Rădoi. Vedeta Craiovei a spus doar două cuvinte
  5. ”Arestări istorice” anunțate de FBI în cel mai puternic campionat din lume. Cine sunt vedetele implicate
  6. Arbitrul partidei FCSB - Bologna, desființat de comentatorul român: "Hai că ești sculă"
  7. Gabi Balint s-a uitat la FCSB cu Bologna și nu a mai rezistat: "Băi, fraților, m-am săturat! E cerșeală"
  8. "Șut o să rupă banca!" Reacția fotbalistului de la FCSB după ce a fost criticat aspru de Gigi Becali
  9. Se încing spiritele la Craiova! Rădoi, în dispută cu vedeta echipei: "Nu-i dau eu explicații lui Baiaram!"
  10. Conference League: internaționalii români au dat gol, victorie și pentru Edi Iordănescu! Toate rezultatele de aseară