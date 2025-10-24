Atac cibernetic în Formula 1. Campionul Verstappen a fost și el vizat

Hackerii au obținut acces neautorizat la un site al piloților operat de FIA, în cursul acestui an, a confirmat un purtător de cuvânt al organismului de conducere al Formulei 1, înaintea Marelui Premiu al Mexicului, informează DPA.

Hackerii dezvăluiseră anterior breșe de securitate pe rețelele de socializare. Aceștia au precizat că sunt fani ai Formulei 1 și au susținut că nu au avut nicio intenție răuvoitoare, declarând că scopul lor a fost să evidențieze vulnerabilitățile de securitate.

''FIA a luat cunoștință de un incident cibernetic care a implicat site-ul FIA privind clasificarea piloților, în timpul verii. Au fost luate măsuri imediate pentru a securiza datele piloților'', a precizat organizația într-un comunicat.

Hackerii au descoperit, de asemenea, că datele din pașaportul pilotului Max Verstappen, campionul mondial en titre de Formula 1, ar fi putut, în principiu, să fie accesate. Conform relatărilor din presă, hackerii și-au încheiat acțiunea în acel moment și nu au vizualizat sau stocat nicio informație sensibilă.

Pirații digitali au notificat FIA despre eroarea de securitate la începutul lunii iunie. Organismul de conducere a scos imediat site-ul offline și apoi a colaborat cu hackerii pentru a ajuta la protejarea portalului împotriva viitoarelor atacuri.

