Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 07:07
591 citiri
Formula 1:calificări cu surprize în Mexic, Verstappen și Piastri au eșuat. Când are loc cursa
Lando Norris și Max Verstappen FOTO X Formula 1

Britanicul Lando Norris (McLaren) va pleca, duminică, din pole position în Marele Premiu al Mexicului, a 20-a etapă din cele 24 ale sezonului de Formula 1, după ce a înregistrat cel mai bun timp în calificările de sâmbătă, pe Autodromo Hermanos Rodriguez din Mexico.

Vicecampionul mondial l-a devansat pe monegascul Charles Leclerc şi pe britanicul Lewis Hamilton, de la Ferrari, în timp ce olandezul Max Verstappen (Red Bull) şi australianul Oscar Piastri (McLaren), liderul campionatului mondial, vor porni abia de pe locurile cinci şi şapte.

Norris, al doilea în clasamentul campionatului, cu 14 puncte în urma lui Piastri şi 26 în faţa lui Verstappen, a dat lovitura în calificări, îmbunătăţind recordul circuitului cu peste două secunde.

„Sunt foarte fericit să fiu din nou pe pole position, a trecut mult timp (în Belgia, la sfârşitul lunii iulie, n.r.). Este unul dintre acele tururi în care nu ştii prea bine unde te afli, iar când am trecut linia de sosire, am fost plăcut surprins”, a recunoscut englezul, care a obţinut al 14-lea pole position din cariera sa.

Marele Premiu al Mexicului are loc duminică, 26 octombrie, de la ora 22.00, pe Antena 3.

