Se anunță un start incendiar în sprintul de la Austin: campionul contra "tinerilor lupi" din Formula 1

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 11:33
269 citiri
Max Verstappen și Lando Norris FOTO X Formula 1

Pilotul olandez de Formula 1 Max Verstappen (Red Bull) va pleca din pole position sâmbătă, în cursa de sprint premergătoare Marelui Premiu al Statelor Unite, a 19-a din cele 24 de etape ale Campionatului mondial de F1, după ce a obținut cel mai bun timp în calificările de vineri seara, pe circuitul de la Austin (Texas).

Verstappen, campion mondial en-titre, i-a devansat în calificări pe cei doi piloți de la McLaren, britanicul Lando Norris și australianul Oscar Piastri, în timp ce germanul Nicio Hulkenberg (Sauber) a produs o mare surpriză reușind să obțină poziția a patra, în fața britanicului George Russell (Mercedes) și spaniolilor Fernando Alonso (Aston Martin) și Carlos Sainz (Williams).

Australianul Oscar Piastri (McLaren) este în fotoliul de lider al clasamentului general al piloților, cu un avans de 22 de puncte față de coechipierul său Lando Norris, cu șase etape înainte de finalul sezonului. Campionul mondial din ultimii patru ani, Max Verstappen, se află pe poziția a treia, la 69 de puncte.

Grila de start pentru cursa de sprint la Marele Premiu al Statelor Unite (ora 20.00, Antena 3):

Linia 1

Max Verstappen (Olanda/Red Bull)

Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes)

Linia 2

Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes)

Nico Hulkenberg (Germania/Sauber-Ferrari)

Linia 3

George Russell (Marea Britanie/Mercedes)

Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Mercedes)

Linia 4

Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes)

Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari)

Linia 5

Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes)

Charles Leclerc (Monaco/Ferrari)

Linia 6

Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes)

Isack Hadjar (Franța/Racing Bulls-Red Bull)

Linia 7

Pierre Gasly (Franța/Alpine-Renault)

Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Mercedes)

Linia 8

Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull)

Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari)

Linia 9

Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Renault)

Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull)

Linia 10

Esteban Ocon (Franța/Haas-Ferrari)

Gabriel Bortoleto (Brazilia/Sauber-Ferrari)

